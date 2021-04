UPDATE 6-Premier League Summaries

Apr 12 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Burnley (1) 1 Scorers: M. Vydra 18 Yellow card: Brownhill 70 Subs used: Mumbongo 91 (Guðmunds­son) Newcastle United (0) 2 Scorers: J. Murphy 59, A. Saint-Maximin 64 Subs used: Saint-Maximin 57 (Joelinton), Wilson 57 (Gayle), Hendrick 93 (Almirón) Referee: Anthony Taylor ................................................................. West Ham United (2) 3 Scorers: J. Lingard 29, J. Lingard 44, J. Bowen 48 Yellow card: Souček 10, Cresswell 30, Masuaku 92 Subs used: Balbuena 53 (Cresswell), Johnson 82 (Noble), Benrahma 84 (Bowen) Leicester City (0) 2 Scorers: K. Iheanacho 70, K. Iheanacho 90+1 Yellow card: Ricardo Pereira 33, Fofana 47, Ndidi 46 Subs used: Thomas 46 (Amartey), Albrighton 59 (Praet) Referee: Mike Dean ................................................................. Tottenham Hotspur (1) 1 Scorers: Son Heung-Min 40 Yellow card: Sissoko 92 Subs used: Sissoko 61 (Lo Celso), Lamela 78 (Ndombèlé), Bale 82 (Lucas Moura) Manchester United (0) 3 Scorers: Fred 57, E. Cavani 79, M. Greenwood 90+6 Yellow card: McTominay 18, Cavani 41, Fred 48, Shaw 67, Maguire 70 Subs used: Greenwood 72 (Rashford), Matić 90 (Bruno Fernandes) Referee: Chris Kavanagh ................................................................. Sheffield United (0) 0 Yellow card: Ampadu 94 Subs used: McBurnie 64 (McGoldrick), Brewster 64 (Burke), Mousset 83 (McBurnie) Arsenal (1) 3 Scorers: A. Lacazette 33, Martinelli 71, A. Lacazette 85 Yellow card: Pablo Marí 80 Subs used: Willian 69 (Saka), Mohamed Elneny 83 (Martinelli), Nketiah 89 (Lacazette) Referee: Peter Bankes ................................................................. Monday, April 12 fixtures (BST/GMT) West Bromwich Albion v Southampton (1800/1700) Brighton & Hove Albion v Everton (2015/1915) Friday, April 16 fixtures (BST/GMT) Everton v Tottenham Hotspur (2000/1900)