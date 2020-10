UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Oct 24 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Nacional (0) 1 Scorers: B. Riascos 57 Red card: Witi 99 Yellow card: Pedrão 7, Gorré 21, Witi 99 Subs used: Alhassan 46 (Thill), Azouni 46 (Nuno Borges), João Victor 78 (Gorré), Bobál 88 (Rúben Micael) Paços de Ferreira (0) 1 Scorers: S. Eustáquio 74 Yellow card: João Amaral 27 Subs used: Hélder Ferreira 60 (João Amaral), Jan 69 (Bruno Costa), Diaby 69 (Luíz Carlos), Zé Uilton 84 (Singh), Adriano Castanheira 84 (Fernando Fonseca) Referee: Hugo Serafim Coelho Magalhães Silva ................................................................. Santa Clara (1) 1 Scorers: Thiago Santana 42 Yellow card: González 18, Sagna 46, Anderson Carvalho 63 Subs used: Osama Rashid 70 (Costinha), Nené 70 (Anderson Carvalho), Rafael Ramos 74 (Sagna), Jean Patric 87 (Carlos), Moghanlou 88 (González) Sporting CP (1) 2 Scorers: Pedro Gonçalves 20, Pedro Gonçalves 81 Yellow card: Coates 93 Subs used: Ņporar 56 (Jovane Cabral), Tiago Tomás 57 (Luís Carlos), João Mário 65 (Matheus Nunes), Gonçalo Inácio 88 (Nuno Santos) Referee: Manuel Mota ................................................................. Porto (1) 1 Scorers: Evanilson 41 Yellow card: Sanusi 27, Uribe 30, Nakajima 73, Sanusi 74 (2nd), Pepe 74 Missed penalty: M. Uribe 59 Subs used: Romário Baró 46 (Toni Martínez), Taremi 79 (Evanilson), Sarr 79 (Nakajima), Sérgio Oliveira 83 (Fábio Vieira), Marega 92 (Corona) Gil Vicente (0) 0 Yellow card: Ygor Nogueira 58, João Afonso 86 Subs used: Baraye 62 (Lourency), Renan 69 (Claude Gonçalves), Lucas Mineiro 69 (Léautey), Fujimoto 85 (Joel Pereira) Referee: Hélder Miguel Azevedo Malheiro ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Marítimo (1600/1500) Farense v Rio Ave (1600/1500) Famalicão v Boavista (1830/1730) Vitória Guimarães v Sporting Braga (2100/2000) Monday, October 26 fixtures (WET/GMT) Benfica v Belenenses (2115/2015) Wednesday, October 28 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Gil Vicente (2245/2145)