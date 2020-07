Jul 15 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Wednesday (start times are WET) Moreirense (1) 1 Scorers: S. Vitória 36pen Yellow card: Camará 58, Alex Soares 89 Subs used: Alex Soares 63 (Camará), Singh 63 (Luís Machado), Fábio Abreu 71 (Nenê), Pedro Nuno 72 (Gabrielzinho), Filipe Soares 80 (Fábio Pacheco) Paços de Ferreira (0) 1 Scorers: Marco Baixinho 75 Yellow card: Douglas Tanque 59, Diaby 73, Zé Uilton 81, Ricardo Ribeiro 82, Marco Baixinho 86 Subs used: Marco Baixinho 46 (Maracás), Adriano Castanheira 46 (Luíz Carlos), Zé Uilton 46 (Jorge Silva), Denílson 66 (Hélder Ferreira), Vasco Rocha 86 (Douglas Tanque) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Sporting Braga (1) 1 Scorers: Ricardo Horta 42 Yellow card: João Palhinha 14, Paulinho 84 Subs used: Galeno 46 (João Palhinha), Abel Ruiz 68 (Trincão), Raúl Silva 90 (André Horta), João Novais 90 (Pedro Amador) Belenenses (0) 1 Scorers: M. Cassierra 80 Yellow card: Robinho 46, Rúben Lima 62 Subs used: Marco Matias 61 (Robinho), Cassierra 61 (Keita), Edi Semedo 61 (Licá), Sithole 76 (Ricardo Ferreira), Danny Henriques 94 (Nilton Varela) Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Porto in play Sporting CP ................................................................. Saturday, July 18 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Santa Clara (1900/1800) Famalicão v Boavista (2115/2015) Sunday, July 19 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Gil Vicente (1900/1800) Vitória Guimarães v Marítimo (2115/2015) Monday, July 20 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Portimonense (1700/1600) Tondela v Sporting Braga (1915/1815) Porto v Moreirense (2115/2015)