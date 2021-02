UPDATE 6-Primeira Liga Summaries

Feb 8 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Monday (start times are WET) Farense (0) 1 Scorers: Pedro Henrique 90+3 Yellow card: Oudrhiri 36, Gauld 60, Pedro Henrique 75, Mansilla 81 Subs used: Madi Queta 46 (Cláudio Falcão), Jonatan Lucca 46 (Mansilla), Pedro Henrique 67 (Stojiljković), Hugo Seco 87 (André Pinto) Moreirense (1) 2 Scorers: Yan 28, Rafael Martins 79pen Yellow card: Vitória 7, Alex Soares 43, Camará 87 Subs used: Ferraresi 46 (Vitória), Rafael Martins 46 (Walterson), Camará 56 (Alex Soares), Filipe Soares 67 (Lucas Rodrigues), Derik Lacerda 88 (Yan) Referee: Iancu Ioan Vasilica ................................................................. Benfica (2) 2 Scorers: D. Núñez 3, N. Otamendi 7 Yellow card: Taarabt 56, Otamendi 72, Gilberto 87 Subs used: Pizzi 62 (Cervi), Gabriel 76 (Taarabt), Chiquinho 91 (Núñez), Diogo Gonçalves 91 (Éverton) Famalicão (0) 0 Yellow card: Babić 30, Rúben Vinagre 58 Subs used: Alexandre Guedes 24 (Herrera), Diogo Figueiras 68 (Patrick William), Valenzuela 69 (Ivo Rodrigues), Luković 79 (Heriberto Tavares), Anderson Silva 80 (Gil Dias) Referee: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel ................................................................. Marítimo (0) 1 Scorers: J. Tagueu 61pen Yellow card: Pedro Pelágio 72 Subs used: Guitane 82 (Correa), Sassá 85 (Milson), Renê 85 (Marcelo Hermes) Santa Clara (0) 2 Scorers: Cryzan 74, Carlos 78 Yellow card: Villanueva 59, Carlos 79, Mansur 90 Subs used: Jean Patric 71 (Diogo Salomão), Ukra 72 (Anderson Carvalho), Nené 88 (Lincoln), João Afonso 92 (Carlos), Moghanlou 92 (Cryzan) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Belenenses (1) 1 Scorers: M. Cassierra 30 Yellow card: Gonçalo Silva 12, Rúben Lima 37, Henrique 64 Subs used: Afonso Sousa 73 (Silvestre Varela), Francisco Teixeira 80 (Cassierra), Afonso Taira 88 (Gonçalo Silva), Diogo Calila 88 (Sithole) Vitória Guimarães (1) 1 Scorers: O. Estupiñán 38 Yellow card: Sacko 23, Mensah 25 Subs used: Rochinha 67 (André Almeida), Miguel Luís 67 (Wakaso), Ouattara 80 (Mensah), Edwards 80 (Ricardo Quaresma), Bruno Duarte 88 (Rúben Lameiras) Referee: André Filipe Domingues Narciso ................................................................. Tuesday, February 9 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Portimonense (1500) Rio Ave v Tondela (1700) Boavista v Nacional (1900) Gil Vicente v Sporting CP (2100) Friday, February 12 fixtures (WET/GMT) Famalicão v Belenenses (2030) Saturday, February 13 fixtures (WET/GMT) Nacional v Farense (1530) Vitória Guimarães v Rio Ave (1800) Porto v Boavista (2030)