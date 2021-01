UPDATE 6-Serie A Summaries

Jan 23 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Roma (1) 4 Scorers: Borja Mayoral 17, Borja Mayoral 52, R. Karsdorp 55, L. Pellegrini 90+2 Yellow card: Bruno Peres 86, Borja Mayoral 87, Pellegrini 92 Subs used: Cristante 67 (Gonzalo Villar), Bruno Peres 81 (Karsdorp), Diawara 89 (Carles Pérez) Spezia (1) 3 Scorers: R. Piccoli 24, Diego Farias 59, D. Verde 90 Yellow card: Chabot 21 Subs used: Galabinov 33 (Piccoli), Bastoni 58 (Dell'Orco), Acampora 58 (Maggiore), Verde 80 (Gyasi), Erlić 80 (Chabot) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Milan (0) 0 Yellow card: Hernández 38, Kessié 51 Subs used: Brahim Díaz 46 (Meïté), Musacchio 57 (Kalulu), Mandžukić 70 (Samu Castillejo), Rebić 70 (Rafael Leão) Atalanta (1) 3 Scorers: C. Romero 26, J. Iličić 53pen, D. Zapata 77 Yellow card: Gosens 84 Subs used: Mæhle 67 (Hateboer), Muriel 82 (Iličić), Malinovskyi 90 (Pessina), Palomino 91 (Gosens), Caldara 91 (Djimsiti) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Udinese (0) 0 Yellow card: Arslan 10, Samir 37, Zeegelaar 78 Subs used: Walace 33 (Arslan), Mandragora 62 (Deulofeu), De Maio 63 (Bonifazi), Nuytinck 78 (Zeegelaar), Molina 78 (Stryger Larsen) Internazionale (0) 0 Yellow card: Bastoni 66, Sensi 83 Subs used: Perišić 70 (Young), Sánchez 70 (Martínez), Sensi 70 (Vidal) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Fiorentina (2) 2 Scorers: G. Bonaventura 20, D. Vlahović 32 Yellow card: Igor 4, Ribéry 41 Subs used: Martínez 69 (Igor), Kouamé 69 (Vlahović), Pulgar 86 (Castrovilli), Borja Valero 86 (Ribéry) Crotone (0) 1 Scorers: S. Nwankwo 66 Yellow card: Zanellato 30, Pedro Pereira 83 Subs used: Ahmed Benali 60 (Vulić), Siligardi 77 (Zanellato), Golemić 86 (Luperto), Rojas 87 (Junior Messias) Referee: Marco Piccinini ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CET/GMT) Juventus v Bologna (1230/1130) Genoa v Cagliari (1500/1400) Hellas Verona v Napoli (1500/1400) Lazio v Sassuolo (1800/1700) Parma v Sampdoria (2045/1945)