Jul 26 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Bologna (2) 3 Scorers: R. Palacio 2, R. Soriano 5, Musa Barrow 90+3 Yellow card: Palacio 43 Subs used: Poli 56 (Svanberg), Krejčí 56 (Dijks), Orsolini 57 (Olsen), Sansone 69 (Palacio), Santander 79 (Soriano) Lecce (1) 2 Scorers: M. Mancosu 45+2, F. Falco 66 Yellow card: Rispoli 97 Subs used: Rispoli 59 (Donati), Petriccione 59 (Tachtsidis), Ž. Majer 60 (Saponara), Meccariello 78 (Paz) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Roma (1) 2 Scorers: J. Veretout 45pen, J. Veretout 87pen Yellow card: Mancini 96 Subs used: Zaniolo 60 (Pellegrini), Cristante 77 (Diawara), Carles Pérez 82 (Mkhitaryan) Fiorentina (0) 1 Scorers: N. Milenković 54 Yellow card: Pezzella 35, Cáceres 72, Ghezzal 85, Milenković 94 Subs used: Vlahović 46 (Kouamé), Cutrone 46 (Ribéry), Venuti 82 (Chiesa) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Hellas Verona (1) 1 Scorers: S. Amrabat 39pen Yellow card: Rrahmani 47, Radunović 93 Subs used: Di Carmine 67 (Borini), Salcedo 68 (Zaccagni), Dimarco 79 (Faraoni), Stępiński 87 (Eysseric), Lucas Felippe 87 (Miguel Veloso) Lazio (1) 5 Scorers: C. Immobile 45+6pen, S. Milinković-Savić 56, J. Correa 62, C. Immobile 83, C. Immobile 90+4pen Yellow card: Marušić 67, Strakosha 86 Subs used: Vavro 65 (Patric), Lukaku 65 (Anderson), Caicedo 69 (Correa), André Anderson 88 (Milinković-Savić), Armini 88 (Marušić) Referee: Manuel Volpi ................................................................. SPAL (0) 1 Scorers: M. D'Alessandro 79 Yellow card: Cionek 18, Salamon 39 Subs used: D'Alessandro 58 (Di Francesco), Iskra 58 (Fares), Horváth 84 (Espeto) Torino (0) 1 Scorers: S. Verdi 57 Yellow card: Ansaldi 38, Belotti 42, Rincón 45 Subs used: Lukić 66 (Rincón), Edera 85 (Verdi) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Cagliari (0) 0 Yellow card: Ioniţă 75, Nández 89 Subs used: Pereiro 54 (Ladinetti), Faragò 54 (Lykogiannis), Mattiello 54 (Pisacane), Marigosu 79 (Ragatzu), Birsa 88 (Ioniţă) Udinese (1) 1 Scorers: S. Okaka 2 Yellow card: Larsen 21 Subs used: Samir 16 (Nuytinck), Nestorovski 68 (Okaka), ter Avest 81 (Zeegelaar) Referee: Fabrizio Pasqua ................................................................. Juventus (1) 2 Scorers: Cristiano Ronaldo 45+7, F. Bernardeschi 67 Yellow card: Pjanić 45, Bernardeschi 69, Cuadrado 80, Rabiot 86 Missed penalty: Cristiano Ronaldo 89 Subs used: Bernardeschi 29 (Danilo), Higuaín 40 (Dybala), Rugani 78 (de Ligt), Bentancur 78 (Pjanić) Sampdoria (0) 0 Yellow card: Thorsby 47, Tonelli 51, Jankto 65, Thorsby 77 (2nd), Depaoli 88 Subs used: Léris 22 (Chabot), Gabbiadini 73 (Jankto), Maroni 91 (Ramírez) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Tuesday, July 28 fixtures (CET/GMT) Parma v Atalanta (1930/1730) Internazionale v Napoli (2145/1945) Wednesday, July 29 fixtures (CET/GMT) Lazio v Brescia (1930/1730) Sassuolo v Genoa (1930/1730) Udinese v Lecce (1930/1730) Sampdoria v Milan (1930/1730) Hellas Verona v SPAL (1930/1730) Fiorentina v Bologna (2145/1945) Cagliari v Juventus (2145/1945) Torino v Roma (2145/1945)