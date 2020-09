UPDATE 6-Serie A Summaries

Sep 10 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Athletico Paranaense (0) 1 Scorers: Ravanelli 88 Yellow card: González 9 Missed penalty: Nikão 94 Subs used: Alvarado 59 (Léo Cittadini), Christian 59 (González), Khellven 69 (Jonathan), Geuvânio 69 (Fabinho), Ravanelli 81 (Erick) Botafogo (0) 1 Scorers: Victor Luis 80pen Subs used: Rentería 61 (Luiz Otavio), Rhuan 63 (Kalou) Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araujo ................................................................. Fortaleza (0) 1 Scorers: Wellington Paulista 54pen Yellow card: Romarinho 56, Felipe 61, Quintero 64, David 68, Ronald 84 Subs used: Yuri Cesar 66 (Osvaldo), Gabriel Dias 74 (Tinga), Ronald 80 (Felipe), Tiago Orobó 80 (Wellington Paulista), Marlon 80 (David) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Betinho 56 Subs used: Rogerio 62 (Elton), Bruninho 62 (Betinho), Hernane 80 (Barcia), Gómez 80 (Ronaldo), Lucas Venuto 86 (Marquinhos) Referee: Felipe Fernandes de Lima ................................................................. Goiás (1) 3 Scorers: Rafael Moura 45pen, I. Jara 81, Sabino 83og Yellow card: Mike 40, Edílson 65, Victor Andrade 65, Miguel Ferreira 73, Rafael Vaz 93, Rafael Vaz 95 (2nd) Subs used: Miguel Ferreira 46 (Breno), Victor Andrade 46 (Mike), Pintado 69 (Edílson), Villalva 74 (Vinicius), Jara 80 (Daniel Bessa) Coritiba (2) 3 Scorers: Robson Fernandes 13, William Matheus 37, Sabino 90+6pen Red card: Rodolfo Filemon 48 Yellow card: Hugo Moura 23, Matheus Bueno 60 Subs used: Matheus Galdezani 47 (Matheus Sales), Natanael 65 (Sassá), Rhodolfo 65 (Matheus Bueno), Luizinho 85 (Hugo Moura), Giovanni Augusto 85 (Robson Fernandes) Referee: Caio Max Augusto Vieira ................................................................. São Paulo (0) 1 Scorers: Luciano 78 Yellow card: Luciano 64, Lucas Perri 73, Tchê Tchê 80, Léo 92 Subs used: Hernanes 46 (Gabriel), Paulinho Boia 46 (Vitor Bueno), Helinho 68 (Igor Gomes), Carneiro 68 (Brenner) RB Bragantino (0) 1 Scorers: Raul 53 Yellow card: Edimar Fraga 56, Ricardo 73 Missed penalty: Claudinho 65, Artur 93 Subs used: Raul 46 (Matheus Jesus), Ligger 68 (Realpe), Lucas Evangelista 72 (Bruno Tubarão), Alerrandro 72 (Ytalo), Uillian Correia 94 (Artur) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Fluminense (0) 1 Scorers: Digão 90+2 Yellow card: Araújo 47 Subs used: Fred 46 (Pacheco), Yago Felipe 62 (Yuri), Luiz Henrique 69 (Nenê), Marcos Paulo 69 (Wellington Silva), Caio 87 (Araújo) Flamengo (2) 2 Scorers: Filipe Luís 8, Gabriel Barbosa 34 Yellow card: Gerson 47 Subs used: Vitinho 68 (De Arrascaeta), Willian Arão 69 (Diego), Matheuzinho 83 (Isla), Michael 83 (Thiago Maia), Ramon 91 (Éverton Ribeiro) Referee: Raphael Claus ................................................................. Santos in play Atlético Mineiro ................................................................. Thursday, September 10 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Palmeiras (1915/2215) Internacional v Ceará (1915/2215) Bahia v Grêmio (1915/2215) Vasco da Gama v Atlético GO (2100/0000) Saturday, September 12 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Coritiba (1630/1930) Santos v São Paulo (1900/2200) Sunday, September 13 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Corinthians (1600/1900) Atlético Mineiro v RB Bragantino (1600/1900) Grêmio v Fortaleza (1600/1900) Bahia v Atlético GO (1800/2100) Ceará v Flamengo (1800/2100) Goiás v Internacional (1800/2100) Palmeiras v Sport Recife (1945/2245) Botafogo v Vasco da Gama (2030/2330)