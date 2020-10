UPDATE 6-Serie A Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Fluminense (1) 3 Scorers: Luccas Claro 29, Nino 56, Marcos Paulo 90+3 Yellow card: Araújo 24, Dodi 40, Wellington Silva 40, Húdson 61, Fred 90 Subs used: Marcos Paulo 44 (Nenê), Ganso 61 (Caio Paulista), Yuri 90 (Fred) Santos (1) 1 Scorers: Marinho 36 Yellow card: Felipe Jonatan 53, Arthur Gomes 71, Luan Peres 78, Soteldo 96 Subs used: Arthur Gomes 46 (Laércio), Ângelo Borges 60 (Lucas Braga), Alison 60 (Jobson), Marcos Leonardo 77 (Alison), Jean Mota 85 (Felipe Jonatan) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Atlético GO (0) 0 Yellow card: Janderson 58 Subs used: Natanael Pimienta 60 (Nicolas Vichiatto), Matheus Vargas 60 (Baralhas), Juninho Brandão 67 (Ze Roberto), Matheuzinho 67 (Gustavo Ferrareis), Arnaldo 79 (Dudu) Palmeiras (1) 3 Scorers: Wesley 20, Luiz Adriano 55, Luiz Adriano 64 Yellow card: Luan 45, Raphael Veiga 52, Rony 82, Gustavo Scarpa 89 Subs used: Lucas Lima 73 (Raphael Veiga), Willian 73 (Luiz Adriano), Gustavo Scarpa 82 (Wesley), Ramires 82 (Patrick de Paula), Gabriel Silva 92 (Rony) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Internacional (2) 2 Scorers: A. Hernández 7, Thiago Galhardo 25 Yellow card: Rodrigo Lindoso 8, Danilo Fernandes 15, Marcelo Lomba 69, Thiago Galhardo 72, Rodrigo Moledo 75, Rodrigo Dourado 77 Subs used: D'Alessandro 68 (Hernández), Rodrigo Dourado 69 (Marcos Guilherme), William Pottker 79 (Thiago Galhardo), Musto 83 (Uendel), Moisés 84 (Rodrigo Lindoso) Flamengo (1) 2 Scorers: Pedro 11, Éverton Ribeiro 90+5 Yellow card: Thiago Maia 16, Vitinho 43, Gustavo Henrique 48, Natan 71, Willian Arão 82 Subs used: Lincoln 88 (Willian Arão), Michael 88 (Vitinho), Léo Pereira 98 (Pedro) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. Athletico Paranaense (1) 1 Scorers: Carlos Eduardo 44 Yellow card: Nikão 53, Christian 64, Abner 91 Subs used: Fabinho 68 (Carlos Eduardo), Jorginho 68 (González), Lucas Halter 79 (Pedro Henrique), Richard 79 (Wellington), Walter 87 (Renato Kayzer) Grêmio (0) 2 Scorers: Thiago Heleno 55og, Ferreira 88 Yellow card: Éverton 28 Subs used: Pepê 46 (Éverton), Ferreira 75 (Luiz Fernando), Diogo Barbosa 83 (Lucas Silva), Ruan 91 (Isaque) Referee: Flavio Rodrigues De Souza .................................................................