UPDATE 6-Serie A Summaries

Aug 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Grêmio (0) 0 Yellow card: Kannemann 48, Matheus Henrique 81 Missed penalty: Diego Souza 78 Subs used: Isaque 80 (Jean Pyerre), Lucas Silva 84 (Maicon), Thaciano 86 (Diego Souza) Corinthians (0) 0 Yellow card: Gabriel 38, Gil 77, Léo Natel 93 Subs used: Araos 36 (Mateus Vital), Ruan 80 (Luan), Éderson 80 (Ramiro), Léo Natel 91 (Cantillo), Camacho 91 (Gabriel) Referee: Bruno Arleu de Araujo ................................................................. Coritiba (0) 0 Yellow card: Renê Júnior 34, Jonathan Lemos 45, Renê Júnior 57 (2nd), Nathan Silva 74, Ruy 91, Rodolfo Filemon 91 Subs used: Sassá 62 (Robson Fernandes), Neilton 62 (Yan Sasse), Matheus Bueno 69 (Igor Jesus), Ruy 81 (Nathan Silva) Flamengo (1) 1 Scorers: G. De Arrascaeta 28 Yellow card: Gerson 55, Bruno Henrique 71, Diego 87 Subs used: Pedro 71 (Bruno Henrique), Diego 79 (Gabriel Barbosa) Referee: Rodrigo D'Alonso Ferreira ................................................................. Palmeiras (1) 1 Scorers: G. Gómez 18 Yellow card: Lucas Lima 92 Subs used: Lucas Lima 59 (Ramires), Rony 60 (Willian), Diogo Barbosa 60 (Viña), Bruno Henrique 70 (Gabriel Menino), Wesley 70 (Zé Rafael) Goiás (1) 1 Scorers: Rafael Vaz 40 Yellow card: Pintado 41, Luiz Gustavo 63, Daniel Bessa 86 Subs used: Gabriel Rodrigues 64 (Pintado), Zeca 70 (Marcinho), Daniel 97 (Victor Andrade) Referee: Paulo Roberto Alves Júnior ................................................................. Sunday, August 16 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Ceará (1100/1400) Vasco da Gama v São Paulo (1600/1900) Bahia v RB Bragantino (1600/1900) Fluminense v Internacional (1800/2100) Atlético GO v Sport Recife (1900/2200) Fortaleza v Botafogo (1930/2230) Santos v Athletico Paranaense (1945/2245) Wednesday, August 19 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Grêmio (1915/2215) RB Bragantino v Fluminense (1915/2215) Athletico Paranaense v Palmeiras (1930/2230) Internacional v Atlético GO (2030/2330) Goiás v Fortaleza (2030/2330) Botafogo v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Coritiba (2130/0030) Thursday, August 20 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Santos (1915/2215) São Paulo v Bahia (2000/2300) Ceará v Vasco da Gama (2000/2300)