Dec 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Hellas Verona (1) 1 Scorers: M. Zaccagni 21 Yellow card: Ceccherini 22, Salcedo 81 Subs used: Salcedo 54 (Tameze), Lovato 55 (Lazović), Colley 67 (Zaccagni), Favilli 67 (Di Carmine) Cagliari (0) 1 Scorers: R. Marin 48 Subs used: Cerri 76 (Pavoletti), Lykogiannis 83 (Tripaldelli), Oliva 83 (Marin), Tramoni 91 (Sottil) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Parma (0) 0 Yellow card: Hernani 17, Scozzarella 48, Brunetta 73, Kurtič 89 Subs used: Brunetta 46 (Karamoh), Brugman 74 (Scozzarella), Inglese 88 (Cornelius), Gagliolo 88 (Busi) Benevento (0) 0 Yellow card: Ioniţă 34, Barba 58, Improta 83, Tello 92 Subs used: Sau 70 (Caprari), Foulon 80 (Tuia), Tello 80 (Insigne), Dabo 87 (Improta), Di Serio 88 (Lapadula) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Roma (0) 0 Yellow card: Pedro 11, Gonzalo Villar 25, Pedro 40 (2nd), Mirante 47, Karsdorp 87 Subs used: Diawara 82 (Pellegrini), Borja Mayoral 85 (Džeko), Juan Jesus 89 (Kumbulla) Sassuolo (0) 0 Yellow card: Lopez 18, Raspadori 71, Pedro Obiang 79 Subs used: Raspadori 46 (Lopez), Haraslín 73 (Boga), Traorè 73 (Đuričić), Kiriakopoulos 82 (Rogério), Bourabia 85 (Pedro Obiang) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Udinese postponed Atalanta ................................................................. Crotone (0) 0 Red card: Petriccione 50 Yellow card: Cuomo 45, Pedro Pereira 53, Reca 67 Subs used: Vulić 36 (Ahmed Benali), Drăguş 86 (Nwankwo), Eduardo Henrique 86 (Pedro Pereira) Napoli (1) 4 Scorers: L. Insigne 31, H. Lozano 58, D. Demme 76, A. Petagna 90+1 Yellow card: Koulibaly 5, Lobotka 81, Politano 84 Subs used: Mertens 69 (Zieliński), Politano 77 (Lozano), Lobotka 78 (Bakayoko), Elmas 78 (Insigne), Nikola Maksimović 83 (Koulibaly) Referee: Livio Marinelli ................................................................. Sampdoria (20:45) Milan ................................................................. Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Genoa (2045/1945) Friday, December 11 fixtures (CET/GMT) Sassuolo v Benevento (2045/1945)