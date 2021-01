Jan 22 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Flamengo (1) 2 Scorers: Luan 45+1og, Pepê 83 Yellow card: Bruno Henrique 54, Renê 90 Subs used: Gustavo Henrique 33 (Rodrigo Caio), Gomes 63 (De Arrascaeta), Pepê 76 (Diego), Pedro 76 (Gabriel Barbosa), Vitinho 76 (Gerson) Palmeiras (0) 0 Yellow card: Raphael Veiga 22, Luan 71 Subs used: Breno 67 (Luiz Adriano), Lucas Lima 67 (Willian), Gustavo Scarpa 67 (Viña), Pedro Acacio 72 (Raphael Veiga), Gabriel Silva 83 (Danilo) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Fortaleza (0) 2 Scorers: Juninho 48pen, Wellington Paulista 66 Yellow card: Felipe 53, Carlinhos 64, Romarinho 83 Subs used: Yuri Cesar 61 (Osvaldo), Wellington Paulista 61 (Vásquez), Tinga 74 (Felipe), Ronald 74 (Romarinho), Derley 89 (Juninho) Santos (0) 0 Missed penalty: Jean Mota 44 Subs used: Lucas Lourenço 63 (Jean Mota), Bruno Marques 63 (Marcos Leonardo), Tailson 80 (Arthur Gomes), Wagner 80 (Guilherme Nunes), Ângelo Borges 83 (Lucas Braga) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. Goiás (0) 0 Yellow card: Heron 50 Subs used: Taylon 58 (Chico), Índio 72 (Vinicius), Pedro Marinho 72 (Miguel Ferreira), Douglas Baggio 85 (Fernandão) Ceará (2) 4 Scorers: Lima 18, Fernando Sobral 45+2, Vinícius Goes 52pen, Vinícius Goes 63 Subs used: Charles 69 (Fernando Sobral), Saulo Mineiro 69 (Leonardo Chú), Felipe Vizeu 77 (Cleber), Pedro 77 (Fabinho), Kelvyn 85 (Alyson) Referee: Heber Roberto Lopes ................................................................. Corinthians (1) 3 Scorers: Gustavo Mosquito 34, Mateus Vital 47, Jô 80 Yellow card: Léo Natel 87 Subs used: Léo Natel 74 (Gustavo Mosquito), Xavier 74 (Ramiro), Everaldo 81 (Mateus Vital), Marllon 85 (Jemerson), Cantillo 85 (Camacho) Sport Recife (0) 0 Subs used: Bruninho 46 (Ronaldo), Mikael 78 (Dalberto), Gustavo 78 (Marcão), Ewerton 88 (Raul Prata), Ricardinho 88 (Betinho) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Saturday, January 23 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Coritiba (1900/2200) Vasco da Gama v Atlético Mineiro (2100/0000) Sunday, January 24 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Flamengo (1600/1900) Ceará v Palmeiras (1600/1900) Internacional v Grêmio (1600/1900) Sport Recife v Bahia (1815/2115) Atlético GO v Fortaleza (1815/2115) Santos v Goiás (1815/2115) Fluminense v Botafogo (2030/2330) Monday, January 25 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v RB Bragantino (2000/2300) Tuesday, January 26 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Vasco da Gama (2000/2300) Atlético Mineiro v Santos (2000/2300)