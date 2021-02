UPDATE 6-Serie A Summaries

Jan 31 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Atlético GO (1) 2 Scorers: Natanael Pimienta 21, Vitor 88 Yellow card: Ze Roberto 10, Willian Maranhão 32, Vitor 89 Subs used: Chico 72 (Ze Roberto), Nicolas Vichiatto 85 (Wellington Rato), Vitor 85 (Matheus Vargas), Gilvan 90 (Willian Maranhão), Matheus Pereira 90 (Janderson) São Paulo (1) 1 Scorers: Reinaldo 40 Yellow card: Diego 53 Subs used: Vitor Bueno 46 (Gabriel), Pablo 71 (Brenner), Tchê Tchê 72 (Igor Gomes), Igor Vinicius 75 (Juanfran), Jonas Toró 82 (Luan) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Coritiba (0) 1 Scorers: Wilson 73pen Yellow card: Neilton 53, Rafinha 90, Jonathan Lemos 98 Subs used: Cerutti 35 (Sarrafiore), Ricardo Oliveira 46 (Nathan), Rafinha 46 (Hugo Moura), Rhodolfo 74 (Henrique Vermudt), Yan Sasse 83 (Neilton) Grêmio (1) 1 Scorers: Paulo Miranda 20 Yellow card: Darlan Mendes 68, Bruno Cortez 69, David Braz 72 Missed penalty: Jean Pyerre 90 Subs used: Luiz Fernando 63 (Isaque), Éverton 65 (Ferreira), Gui Azevedo 79 (Vanderson), Pinares 79 (Darlan Mendes), Rodrigues 89 (Thaciano) Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araujo ................................................................. Vasco da Gama (0) 0 Red card: Leandro Castán 80 Yellow card: Benítez 16 Subs used: Gabriel Pec 46 (Talles Magno), Ygor Catatau 67 (Benítez), Cayo Tenório 82 (Gabriel Pec), Carlinhos 83 (Gil), Ricardo Graça 83 (Léo Matos) Bahia (0) 0 Yellow card: Daniel 17, Gilberto 45, Rossi 99 Subs used: Zeca 66 (João Pedro), Ramon 67 (Daniel), Alesson 81 (Thiago), Anderson 81 (Douglas Friedrich), Gabriel Novaes 89 (Lucas Fonseca) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. Ceará (0) 0 Subs used: Leandro Carvalho 67 (Leonardo Chú), Felipe Vizeu 78 (Cleber), Wescley 91 (Fabinho), Kelvyn 91 (Alyson), Pedro 91 (Fernando Sobral) Athletico Paranaense (0) 2 Scorers: Carlos Eduardo 85, Carlos Eduardo 90+2 Yellow card: Renato Kayzer 63, Khellven 82 Subs used: Carlos Eduardo 46 (Vitinho), José Ivaldo 73 (Fernando Canesin), Guilherme Bissoli 73 (Renato Kayzer), Alvarado 92 (Richard) Referee: Rodrigo D'Alonso Ferreira ................................................................. Atlético Mineiro (0) 2 Scorers: Guilherme Arana 57, E. Vargas 67 Missed penalty: E. Vargas 67 Subs used: Nathan 80 (Eduardo Sasha), Franco 80 (Hyoran), Marrony 80 (Vargas), Gabriel 87 (Jair), Calebe 98 (Savarino) Fortaleza (0) 0 Yellow card: Jackson 66 Missed penalty: Osvaldo 75 Subs used: Quintero 68 (Jackson), Osvaldo 69 (Wellington Paulista), Ederson 82 (David), Bergson 82 (Tinga), Vásquez 90 (Luiz Henrique) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Internacional in play RB Bragantino ................................................................. Fluminense (20:30) Goiás ................................................................. Monday, February 1 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Flamengo (2000/2300) Tuesday, February 2 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Botafogo (1600/1900) Wednesday, February 3 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Atlético GO (1915/2215) Bahia v Fluminense (2130/0030) Goiás v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Ceará (2130/0030) Thursday, February 4 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Coritiba (1830/2130) Flamengo v Vasco da Gama (2100/0000) Athletico Paranaense v Internacional (2100/0000) Friday, February 5 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Sport Recife (2000/2300) São Paulo v Palmeiras (2100/0000)