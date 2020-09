UPDATE 6-Serie A Summaries

Sep 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Flamengo (1) 2 Scorers: Éverton Ribeiro 6, Gabriel Barbosa 87 Yellow card: Éverton Ribeiro 2 Subs used: Gabriel Barbosa 46 (Pedro), Matheuzinho 72 (Isla), Lincoln 72 (Michael), Diego 78 (Gerson), Pedro Rocha 78 (De Arrascaeta) Fortaleza (1) 1 Scorers: Juninho 14pen Yellow card: Carlinhos 62 Subs used: Wellington Paulista 36 (Ederson), Romarinho 46 (Marlon), Felipe 74 (Ronald), Fragapane 83 (Osvaldo), Vásquez 84 (David) Referee: Flavio Rodrigues De Souza ................................................................. Corinthians (1) 2 Scorers: Fágner 12pen, Jô 90+3 Yellow card: Cantillo 20, Araos 41, Mateus Vital 71 Subs used: Otero 46 (Cantillo), Mateus Vital 56 (Araos), Léo Natel 71 (Gustavo Mosquito), Boselli 86 (Ramiro) Botafogo (1) 2 Scorers: Bruno Nazário 22, S. Kalou 75 Yellow card: Marcelo Benevenuto 10 Subs used: Rhuan 71 (Bruno Nazário), Matheus Nascimento 80 (Matheus Babi), David Sousa 93 (Caio Alexandre), Luiz Otavio 93 (Kalou) Referee: Rafael Traci ................................................................. Ceará (0) 0 Red card: Samuel Xavier 82 Yellow card: Luiz Otávio 45, Bruno Pacheco 50, Leandro Carvalho 51, Bruno Pacheco 91 (2nd) Subs used: Mateus Gonçalves 56 (Leandro Carvalho), Rafael Sóbis 67 (Cleber), Lima 68 (Fabinho), Bergson 89 (Charles) Santos (1) 1 Scorers: Felipe Jonatan 9 Red card: Luan Peres 82, Alison 93 Yellow card: Lucas Verissimo 33, Felipe Jonatan 43, Kaio Jorge 62, Lucas Braga 68 Subs used: Jobson 78 (Arthur Gomes), Sánchez 78 (Kaio Jorge), Alex 89 (Lucas Braga), Mádson 95 (Marinho) Referee: Wagner Reway ................................................................. Sunday, September 6 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Palmeiras (1100/1400) São Paulo v Fluminense (1600/1900) Internacional v Bahia (1600/1900) Vasco da Gama v Athletico Paranaense (1800/2100) Atlético GO v Grêmio (1900/2200) Sport Recife v Goiás (2030/2330) Coritiba v Atlético Mineiro (2030/2330) Wednesday, September 9 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Sport Recife (1800/2100) Goiás v Coritiba (1800/2100) São Paulo v RB Bragantino (1915/2215) Athletico Paranaense v Botafogo (1930/2230) Fluminense v Flamengo (2130/0030) Santos v Atlético Mineiro (2130/0030) Thursday, September 10 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Palmeiras (1915/2215) Internacional v Ceará (1915/2215) Bahia v Grêmio (1915/2215) Vasco da Gama v Atlético GO (2100/0000)