Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Crotone (1) 4 Scorers: Junior Messias 7, A. Reca 49, Eduardo Henrique 56, Junior Messias 90+6 Yellow card: Junior Messias 33, Eduardo Henrique 34, Magallán 70 Subs used: Cuomo 74 (Magallán), Vulić 83 (Eduardo Henrique), Rivière 89 (Zanellato) Spezia (1) 1 Scorers: Diego Farias 18 Yellow card: Chabot 3, Salvador Ferrer 22, Maggiore 64 Subs used: Sala 46 (Salvador Ferrer), Gyasi 58 (Agudelo), Maggiore 58 (Pobega), Verde 82 (Diego Farias), Marchizza 82 (Bastoni) Referee: Antonio Giua ................................................................. Torino (0) 2 Scorers: A. Belotti 66, F. Bonazzoli 67 Yellow card: Lyanco 37, Vojvoda 51, Lukić 88 Subs used: Izzo 46 (N'Koulou), Bonazzoli 46 (Zaza), Lukić 46 (Meïté), Gojak 63 (Vojvoda) Udinese (1) 3 Scorers: I. Pussetto 24, R. De Paul 54, I. Nestorovski 69 Yellow card: Pereyra 37, Musso 76, Rodrigo Becão 81 Subs used: Rodrigo Becão 43 (Nuytinck), Mandragora 61 (Walace), Nestorovski 62 (Deulofeu), Lasagna 82 (Pussetto), Makengo 82 (Pereyra) Referee: Davide Massa ................................................................. Lazio (0) 1 Scorers: F. Caicedo 56 Yellow card: Akpro 59, Caicedo 64, Pepe Reina 68, Marušić 75, Fares 87 Subs used: Hoedt 28 (Acerbi), Escalante 65 (Lucas Leiva), Correa 65 (Caicedo), Andreas Pereira 81 (Akpro), Fares 81 (Lazzari) Hellas Verona (1) 2 Scorers: M. Lazzari 45og, A. Tameze 67 Yellow card: Salcedo 74, Magnani 77, Colley 90 Subs used: Favilli 69 (Tameze), Colley 77 (Salcedo), Lazović 87 (Zaccagni) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Internazionale (1230/1130) Atalanta v Fiorentina (1500/1400) Bologna v Roma (1500/1400) Napoli v Sampdoria (1500/1400) Genoa v Juventus (1800/1700) Milan v Parma (2045/1945) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Udinese v Crotone (1830/1730) Benevento v Lazio (2045/1945) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1830/1730) Fiorentina v Sassuolo (2045/1945) Genoa v Milan (2045/1945) Internazionale v Napoli (2045/1945) Parma v Cagliari (2045/1945) Spezia v Bologna (2045/1945) Hellas Verona v Sampdoria (2045/1945) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Roma v Torino (2045/1945)