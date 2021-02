UPDATE 6-Serie A Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Sassuolo (1) 1 Scorers: F. Caputo 25 Yellow card: Locatelli 79, Ferrari 85 Subs used: Haraslín 39 (Boga), Berardi 64 (Đuričić), Defrel 64 (Traorè), Magnanelli 82 (Pedro Obiang), Raspadori 82 (Haraslín) Spezia (1) 2 Scorers: M. Erlić 39, E. Gyasi 78 Yellow card: Bastoni 31, Erlić 69, Vignali 91 Subs used: Ismajli 53 (Terzi), Diego Farias 64 (Verde), Acampora 90 (Léo Sena), Chabot 90 (Maggiore) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Atalanta (3) 3 Scorers: J. Iličić 14, S. Sirigu 19og, L. Muriel 21 Yellow card: Palomino 41, Pašalić 86, Rafael Tolói 87 Subs used: Djimsiti 46 (Ruggeri), Zapata 58 (Muriel), Miranchuk 59 (Iličić), Lammers 78 (Malinovskyi), Pašalić 85 (Pessina) Torino (2) 3 Scorers: A. Belotti 42, Bremer 45+1, F. Bonazzoli 84 Yellow card: Zaza 24, N'Koulou 27 Missed penalty: A. Belotti 42 Subs used: Ansaldi 55 (Murru), Baselli 55 (Lukić), Verdi 72 (Singo), Bonazzoli 81 (Zaza), Gojak 81 (Rincón) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Juventus in play Roma ................................................................. Genoa (20:45) Napoli ................................................................. Sassuolo (1) 1 Scorers: F. Caputo 25 Yellow card: Locatelli 79, Ferrari 85 Subs used: Haraslín 39 (Boga), Berardi 64 (Đuričić), Defrel 64 (Traorè), Magnanelli 82 (Pedro Obiang), Raspadori 82 (Haraslín) Spezia (1) 2 Scorers: M. Erlić 39, E. Gyasi 78 Yellow card: Bastoni 31, Erlić 69, Vignali 91 Subs used: Ismajli 53 (Terzi), Diego Farias 64 (Verde), Acampora 90 (Léo Sena), Chabot 90 (Maggiore) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Atalanta (3) 3 Scorers: J. Iličić 14, S. Sirigu 19og, L. Muriel 21 Yellow card: Palomino 41, Pašalić 86, Rafael Tolói 87 Subs used: Djimsiti 46 (Ruggeri), Zapata 58 (Muriel), Miranchuk 59 (Iličić), Lammers 78 (Malinovskyi), Pašalić 85 (Pessina) Torino (2) 3 Scorers: A. Belotti 42, Bremer 45+1, F. Bonazzoli 84 Yellow card: Zaza 24, N'Koulou 27 Missed penalty: A. Belotti 42 Subs used: Ansaldi 55 (Murru), Baselli 55 (Lukić), Verdi 72 (Singo), Bonazzoli 81 (Zaza), Gojak 81 (Rincón) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Juventus in play Roma ................................................................. Genoa (20:45) Napoli ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Benevento v Sampdoria (1230/1130) Milan v Crotone (1500/1400) Udinese v Hellas Verona (1500/1400) Parma v Bologna (1800/1700) Lazio v Cagliari (2045/1945)