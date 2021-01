UPDATE 6-Serie A Summaries

Jan 17 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Bologna (1) 1 Scorers: R. Orsolini 19pen Yellow card: Dijks 54, Domínguez 70 Subs used: Svanberg 75 (Domínguez), Palacio 76 (Musa Barrow), Olsen 76 (Orsolini), Sansone 84 (Vignato) Hellas Verona (0) 0 Yellow card: Zaccagni 36 Subs used: Di Carmine 69 (Kalinić), Colley 73 (Dimarco), Daniel Bessa 89 (Dawidowicz) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Torino (0) 0 Yellow card: Buongiorno 34, Lyanco 61, Linetty 89 Subs used: Lyanco 46 (Buongiorno), Zaza 46 (Izzo), Ansaldi 71 (Murru), Gojak 76 (Verdi) Spezia (0) 0 Red card: Vignali 8 Yellow card: Pobega 17, Verde 58, Marchizza 76, Gyasi 84 Subs used: Estévez 20 (Diego Farias), Ramos 81 (Marchizza), Erlić 87 (Maggiore), Galabinov 87 (Piccoli), Deiola 87 (Pobega) Referee: Michael Fabbri ................................................................. Sampdoria (0) 2 Scorers: A. Candreva 67pen, E. Torregrossa 81 Yellow card: Askildsen 86 Subs used: Baldé 62 (Verre), Thorsby 62 (Damsgaard), Torregrossa 62 (Quagliarella), Ramírez 73 (Adrien Silva), Askildsen 85 (Ekdal) Udinese (0) 1 Scorers: R. De Paul 55 Yellow card: Zeegelaar 62 Subs used: Arslan 77 (Mandragora), Nestorovski 84 (Walace), Molina 84 (Stryger Larsen), Ouwejan 88 (Zeegelaar) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (CET/GMT) Napoli v Fiorentina (1230/1130) Crotone v Benevento (1500/1400) Sassuolo v Parma (1500/1400) Atalanta v Genoa (1800/1700) Internazionale v Juventus (2045/1945) Monday, January 18 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Milan (2045/1945) Wednesday, January 20 fixtures (CET/GMT) Udinese v Atalanta (1500/1400)