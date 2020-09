UPDATE 6-Superliga Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) AGF (2) 4 Scorers: A. Erlykke 4, B. Blume 15, P. Mortensen 71, C. Højer 80 Yellow card: Thorsteinsson 43 Subs used: Tengstedt 63 (Thorsteinsson), Helenius 63 (Erlykke), Hvidt 90 (Olsen) OB (1) 2 Scorers: I. Jebali 9, I. Jebali 74 Yellow card: Tverskov 6, Lund 23 Subs used: Fenger 64 (Opondo), Þrándarson 75 (Frøkjær-Jensen), Johnson 75 (Lund), Gudjohnsen 83 (Kløve), Svendsen 84 (Sabbi) Referee: Jens Maae ................................................................. SønderjyskE (1) 3 Scorers: J. Absalonsen 41pen, H. Wright 88, H. Wright 90+7 Yellow card: Banggaard 43, Christiansen 46, Ekani 47, Absalonsen 49 Subs used: Vinderslev 63 (Ekani), Wright 63 (Jacobsen), Eskesen 74 (Absalonsen), Frederiksen 74 (Christiansen), Simonsen 81 (Albæk) AaB (0) 1 Scorers: T. van Weert 63pen Subs used: Klitten 32 (Granli), Andersen 72 (van Weert), Klitten 81 (Ahlmann), Nkada 81 (Børsting) Referee: Benjamin Willaume-Jantzen ................................................................. Brøndby (2) 2 Scorers: J. Lindstrøm 5, S. Hedlund 45+1 Yellow card: Rosted 46 Subs used: Bruus 59 (Bjur), Radošević 59 (Frendrup), Slimane 68 (Lindstrøm), Børkeeiet 88 (Christensen), Corlu 88 (Hedlund) Horsens (0) 1 Scorers: M. Lumb 90+1 Yellow card: Qamili 86 Subs used: Thorsen 46 (Hansson), Qamili 46 (Brock-Madsen), Lange 56 (Tengstedt), Frantsen 76 (Jacobsen), Jensen 84 (Pohl) Referee: Michael Tykgaard ................................................................. Vejle (0) 2 Scorers: Allan Sousa 62, R. Dwamena 90+2 Yellow card: Allan Sousa 65, Dwamena 78 Subs used: Ramadani 41 (Jensen), Dwamena 64 (Faghir), Montiel 68 (Muçolli), Luis Henrique 69 (Hetemi), Henriksen 69 (Amundsen) København (1) 2 Scorers: P. Ankersen 5, K. Wilczek 61 Yellow card: Zeca 51, Pep Biel 71, Kaufmann 75 Subs used: Kaufmann 46 (Mudražija), Daramy 46 (Fischer), Bengtsson 60 (Boilesen), Bartolec 86 (Ankersen), Oikonomou 87 (Wilczek) Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Monday, September 28 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Lyngby (1900/1700) Friday, October 2 fixtures (CET/GMT) Randers v Brøndby (1900/1700)