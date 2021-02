UPDATE 6-Superliga Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) AaB (0) 0 Yellow card: Granli 36, Kakeeto 38, Granli 85 (2nd) Subs used: Børsting 72 (Hannesbo), Klitten 72 (Ahlmann), Rufo Herraiz 73 (Kakeeto), van Weert 79 (Samuelsen), Ross 87 (Prica) Randers (0) 0 Yellow card: Kamara 28, Marxen 42 Subs used: Hammershøy-Mistrati 67 (Lauenborg), Klysner 74 (Kehinde), Lauridsen 82 (Kamara), Sambou 82 (Kallesøe) Referee: Michael Tykgaard ................................................................. Vejle (1) 2 Scorers: A. Muçolli 37, D. Kolinger 90+1 Yellow card: Ezatolahi 72 Subs used: Jensen 76 (Hetemi), Onugkha 76 (Faghir), Kovačić 82 (Ezatolahi), Montiel 88 (Muçolli) Nordsjælland (0) 2 Scorers: U. Jenssen 72, V. Jensen 86 Yellow card: Christensen 25, Djourou 56, Sadiq 70 Subs used: Mesík 37 (Svensson), Sadiq 63 (Christensen), Chukwuani 64 (Nnamani), Atanga 92 (Jensen) Referee: Jonas Hansen ................................................................. Lyngby (0) 0 Yellow card: Kornvig 87, Warming 91 Subs used: Warming 46 (Gammelby), Kaastrup 46 (Nielsen), Shaibu 63 (Jakobsen), Jørgensen 77 (Fosgaard), Winther 77 (Crone) Brøndby (2) 4 Scorers: K. Mensah 27, J. Lindstrøm 31, S. Hedlund 58, A. Pavlović 73 Subs used: Pavlović 59 (Uhre), Vigen 72 (Lindstrøm), Bruus 77 (Mensah), Børkeeiet 78 (Radošević), Slimane 78 (Hedlund) Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Midtjylland (0) 1 Scorers: D. Cools 71 Yellow card: Onyeka 50 Subs used: Cajuste 62 (Isaksen), Kaba 72 (Pfeiffer), Mabil 82 (Dreyer), Madsen 83 (Onyeka) Horsens (0) 0 Yellow card: Jacobsen 3, Qamili 91 Subs used: Brajanac 60 (Pohl), Qamili 77 (Brock-Madsen), Tengstedt 88 (Jacobsen), Thorsen 88 (Nymann) Referee: Jakob Kehlet ................................................................. OB (0) 0 Yellow card: Thomasen 91, Tverskov 94 Subs used: Hyllegaard 64 (Jebali), Thomasen 64 (Lieder), Þrándarson 77 (Opondo) AGF (0) 0 Yellow card: Munksgaard 37, Poulsen 43, Hvidt 72, Højer 93 Subs used: Hvidt 64 (Þorsteinsson), Grønbæk 64 (Blume), Diks 75 (Links), Jevtović 86 (Olsen), Ammitzbøll 86 (Mortensen) Referee: Peter Kjærsgaard-Andersen ................................................................. Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) København v SønderjyskE (1900/1800) Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) AaB v Midtjylland (1900/1800)