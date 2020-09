UPDATE 6-Tirreno-Adriatico Summaries - Stage 1

Sep 7 (Gracenote) - Results from Stage 1, Tirreno-Adriatico on Monday. Stage 1 Lido di Camaiore to Lido di Camaiore, 133 km. Men's elite road race. Wind direction: S. Wind speed: 2km/h. Stage winners 1. Pascal Ackermann (GER) BORA - hansgrohe 2:57:55 2. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates " 3. Magnus Cort (DEN) EF Pro Cycling " 4. Szymon Sajnok (POL) CCC Team " 5. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation " 6. Andrea Vendrame (ITA) AG2R La Mondiale " 7. Jonas Rickaert (BEL) Alpecin - Fenix " 8. Romain Seigle (FRA) Groupama - FDJ " 9. Piet Allegaert (BEL) Cofidis " 10. Pascal Eenkhoorn (NED) Jumbo - Visma " 11. Giovanni Lonardi (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 12. Christoph Pfingsten (GER) Jumbo - Visma " 13. Silvan Dillier (SUI) AG2R La Mondiale " 14. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb " 15. Florian Sénéchal (FRA) Deceuninck - Quick-Step " 16. Bert Van Lerberghe (BEL) Deceuninck - Quick-Step " 17. Imerio Cima (ITA) Gazprom - RusVelo " 18. Lorrenzo Manzin (FRA) Total Direct Energie " 19. Albert Torres (ESP) Movistar Team " 20. Rüdiger Selig (GER) BORA - hansgrohe " Overall leaders 1. Pascal Ackermann (GER) BORA - hansgrohe 2:57:45 2. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates +4 3. Magnus Cort (DEN) EF Pro Cycling +6 4. Paul Martens (GER) Jumbo - Visma +7 5. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli - +8 Sidermec 6. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb +9 7. Szymon Sajnok (POL) CCC Team +10 8. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation " 9. Andrea Vendrame (ITA) AG2R La Mondiale " 10. Jonas Rickaert (BEL) Alpecin - Fenix " 11. Romain Seigle (FRA) Groupama - FDJ " 12. Piet Allegaert (BEL) Cofidis " 13. Pascal Eenkhoorn (NED) Jumbo - Visma " 14. Giovanni Lonardi (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 15. Christoph Pfingsten (GER) Jumbo - Visma " 16. Silvan Dillier (SUI) AG2R La Mondiale " 17. Florian Sénéchal (FRA) Deceuninck - Quick-Step " 18. Bert Van Lerberghe (BEL) Deceuninck - Quick-Step " 19. Imerio Cima (ITA) Gazprom - RusVelo " 20. Lorrenzo Manzin (FRA) Total Direct Energie " King of the Mountains 1. Nathan Haas (AUS) Cofidis 10 2. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli - 7 Sidermec 3. Daniel Savini (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè 6 4. Marco Canola (ITA) Gazprom - RusVelo 5 5. Paul Martens (GER) Jumbo - Visma " Points leaders 1. Pascal Ackermann (GER) BORA - hansgrohe 12 2. Fernando Gaviria (COL) UAE Team Emirates 10 3. Magnus Cort (DEN) EF Pro Cycling 8 4. Szymon Sajnok (POL) CCC Team 7 5. Davide Cimolai (ITA) Israel Start-Up Nation 6 6. Paul Martens (GER) Jumbo - Visma 5 7. Andrea Vendrame (ITA) AG2R La Mondiale " 8. Jonas Rickaert (BEL) Alpecin - Fenix 4 9. Romain Seigle (FRA) Groupama - FDJ 3 10. Simon Pellaud (SUI) Androni Giocattoli - " Sidermec 11. Michael Matthews (AUS) Team Sunweb 2 12. Piet Allegaert (BEL) Cofidis " 13. Pascal Eenkhoorn (NED) Jumbo - Visma 1 14. Manuele Boaro (ITA) Astana Pro Team " Team classification 1. BORA - hansgrohe (GER) 8:53:45 2. Israel Start-Up Nation (ISR) " 3. EF Pro Cycling (USA) " 4. UAE Team Emirates (UAE) " 5. AG2R La Mondiale (FRA) " 6. Deceuninck - Quick-Step (BEL) " 7. CCC Team (POL) " 8. Alpecin - Fenix (BEL) " 9. Jumbo - Visma (NED) " 10. Vini Zabù - KTM (ITA) " 11. Groupama - FDJ (FRA) " 12. Team Sunweb (GER) " 13. Bardiani - CSF - Faizanè (ITA) " 14. Movistar Team (ESP) " 15. NTT Pro Cycling Team (RSA) " 16. Androni Giocattoli - Sidermec (ITA) " 17. Gazprom - RusVelo (RUS) " 18. Total Direct Energie (FRA) " 19. Bahrain - McLaren (BRN) " 20. Trek - Segafredo (USA) " 21. Mitchelton - Scott (AUS) " 22. Astana Pro Team (KAZ) " 23. Cofidis (FRA) " 24. Lotto - Soudal (BEL) " 25. INEOS Grenadiers (GBR) " Youth classification 1. Szymon Sajnok (POL) CCC Team 2:57:55 2. Piet Allegaert (BEL) Cofidis " 3. Pascal Eenkhoorn (NED) Jumbo - Visma " 4. Giovanni Lonardi (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 5. Imerio Cima (ITA) Gazprom - RusVelo " 6. Sam Oomen (NED) Team Sunweb " 7. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin - Fenix " 8. Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team " 9. Georg Zimmerman (GER) CCC Team " 10. Daniel Savini (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 11. Mikkel Bjerg (DEN) UAE Team Emirates " 12. Jaakko Hänninen (FIN) AG2R La Mondiale " 13. Benjamin Thomas (FRA) Groupama - FDJ " 14. Samuele Battistella (ITA) NTT Pro Cycling Team " 15. William Barta (USA) CCC Team " 16. Denis Nekrasov (RUS) Gazprom - RusVelo " 17. Iván García (ESP) Bahrain - McLaren " 18. Aleksander Vlasov (RUS) Astana Pro Team " 19. Giovanni Carboni (ITA) Bardiani - CSF - Faizanè " 20. Yuriy Natarov (KAZ) Astana Pro Team "