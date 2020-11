Nov 3 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Lokomotiv Moskva (1) 1 Scorers: Anton Miranchuk 25pen Yellow card: Murilo 29, Krychowiak 51, Rajković 54, Zhemaletdinov 70 Subs used: Zhemaletdinov 64 (Smolov), Rybchinskiy 89 (Anton Miranchuk) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: J. Giménez 18 Yellow card: Suárez 24, Saúl 44, Renan Lodi 49 Subs used: Koke 46 (Saúl), Vitolo 69 (Llorente), Lemar 69 (Á. Correa), Torreira 78 (Vitolo) Referee: Benoît Bastien ................................................................. Shakhtar Donetsk (0) 0 Yellow card: Khocholava 46, Solomon 63 Subs used: Kovalenko 46 (Marlos), Alan Patrick 46 (Marcos Antonio), Júnior Moraes 46 (Taison), Stepanenko 69 (Maycon) Borussia M'gladbach (4) 6 Scorers: A. Plea 8, V. Bondar 17og, A. Plea 26, R. Bensebaini 44, L. Stindl 65, A. Plea 78 Yellow card: Lang 89 Subs used: Wolf 69 (Stindl), Lazaro 75 (Hofmann), Lang 82 (Lainer), Traoré 82 (Plea), Jantschke 82 (Elvedi) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Salzburg in play Bayern München ................................................................. Manchester City in play Olympiakos Piraeus ................................................................. Porto (2) 3 Scorers: M. Marega 4, Sérgio Oliveira 28pen, L. Díaz 69 Yellow card: Sérgio Oliveira 32 Subs used: Nakajima 75 (Díaz), Fábio Vieira 85 (Corona), Taremi 88 (Otávio), Grujić 88 (Marega), Romário Baró 89 (Sérgio Oliveira) Olympique Marseille (0) 0 Yellow card: Thauvin 35, Kamara 58, Amavi 64, Álvaro González 79, Strootman 86 Missed penalty: D. Payet 10 Subs used: Cuisance 65 (Sanson), Luis Henrique 65 (Payet), Germain 77 (Benedetto), Aké 82 (Thauvin), Strootman 82 (Kamara) Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Real Madrid (2) 3 Scorers: K. Benzema 25, Sergio Ramos 33, Rodrygo 80 Yellow card: Mendy 48, Valverde 62, Casemiro 85, Courtois 92 Subs used: Vinícius Júnior 64 (Hazard), Rodrygo 64 (Asensio), Modrić 78 (Kroos) Internazionale (1) 2 Scorers: L. Martínez 35, I. Perišić 68 Yellow card: Vidal 44, Brozović 51, Barella 72 Subs used: Gagliardini 78 (Barella), Sánchez 78 (Perišić), Nainggolan 87 (Vidal) Referee: Clément Turpin ................................................................. Midtjylland in play Ajax ................................................................. Atalanta (0) 0 Subs used: Pessina 53 (Muriel), Malinovskyi 63 (Pašalić), Lammers 81 (Gómez), Ruggeri 81 (Mojica), Depaoli 81 (Hateboer) Liverpool (2) 5 Scorers: Diogo Jota 16, Diogo Jota 33, Mohamed Salah 47, S. Mané 49, Diogo Jota 54 Yellow card: Wijnaldum 21, Jones 21 Subs used: Keïta 65 (Robertson), Roberto Firmino 65 (Diogo Jota), Milner 66 (Henderson), Williams 82 (Alexander-Arnold), Tsimikas 82 (Wijnaldum) Referee: Ovidiu Hațegan ................................................................. Wednesday, November 4 fixtures (CET/GMT) İstanbul Başakşehir v Manchester United (1855/1755) Zenit v Lazio (1855/1755) Barcelona v Dynamo Kyiv (2100/2000) Ferencváros v Juventus (2100/2000) Sevilla v Krasnodar (2100/2000) Chelsea v Rennes (2100/2000) RB Leipzig v PSG (2100/2000) Club Brugge v Borussia Dortmund (2100/2000)