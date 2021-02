Feb 18 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) 16th Finals ................................................................. Dynamo Kyiv (0) 1 Scorers: V. Buyalskyi 62 Yellow card: Shaparenko 28, Mykolenko 93 Subs used: Rodrigues 72 (de Pena), Shepelev 73 (Shaparenko), Karavaev 81 (Kędziora), Supryaha 81 (Besedin) Club Brugge (0) 1 Scorers: B. Mechele 67 Yellow card: Ricca 32 Subs used: Badji 69 (Okereke), Van der Brempt 70 (Dirar), De Cuyper 92 (Dost) Aggregate score: 1-1 Referee: Mattias Gestranius ................................................................. Wolfsberger AC (0) 1 Scorers: M. Liendl 55pen Yellow card: Sprangler 62 Subs used: Henriksson 46 (Taferner), Stratznig 46 (Vizinger), Dieng 65 (Joveljić), Giorbelidze 65 (Sprangler), Pavelić 81 (Novak) Tottenham Hotspur (3) 4 Scorers: Son Heung-Min 13, G. Bale 28, Lucas Moura 34, Carlos Vinícius 88 Yellow card: Alli 42, Sissoko 54, Højbjerg 81 Subs used: Carlos Vinícius 46 (Son Heung-Min), Lamela 64 (Bale), Bergwijn 65 (Lucas Moura), Højbjerg 78 (Sissoko), Ndombèlé 78 (Alli) Aggregate score: 1-4 Referee: Ali Palabıyık ................................................................. Real Sociedad (0) 0 Yellow card: Le Normand 88 Subs used: Gorosabel 73 (Zaldúa), Guevara 74 (Illarramendi), Portu 80 (Januzaj), Barrenetxea 80 (Isak), Jon Bautista 86 (Mikel Oyarzabal) Manchester United (1) 4 Scorers: Bruno Fernandes 27, Bruno Fernandes 57, M. Rashford 64, D. James 90 Yellow card: Wan-Bissaka 8 Subs used: Matić 60 (McTominay), Martial 68 (Rashford), Mata 83 (Bruno Fernandes), Diallo 83 (Greenwood) Aggregate score: 0-4 Referee: Sandro Schärer ................................................................. Crvena Zvezda (0) 2 Scorers: G. Kanga 52pen, M. Pavkov 90+3 Yellow card: Milunović 54, Rodić 57, Rodić 77 (2nd) Subs used: Falco 62 (Ben Nabouhane), Gajić 74 (Gobeljić), Bakayoko 80 (Ivanić), Pavkov 81 (Falcinelli), Sanogo 81 (Petrović) Milan (1) 2 Scorers: R. Pankov 42og, T. Hernández 61pen Yellow card: Romagnoli 51, Mandžukić 71, Donnarumma 93 Subs used: Tonali 39 (Bennacer), Rafael Leão 46 (Rebić), Diogo Dalot 78 (Hernández), Çalhanoğlu 82 (Mandžukić) Aggregate score: 2-2 Referee: Anastasios Sidiropoulos ................................................................. Slavia Praha in play Leicester City ................................................................. Sporting Braga in play Roma ................................................................. Krasnodar in play Dinamo Zagreb ................................................................. Young Boys (3) 4 Scorers: C. Fassnacht 3, T. Siebatcheu 19, M. Elia 44, T. Siebatcheu 89 Yellow card: Lefort 56 Subs used: Garcia 58 (Ngamaleu), Mambimbi 73 (Elia), Sulejmani 74 (Lefort), Gaudino 80 (Fassnacht), Rieder 80 (Lauper) Bayer Leverkusen (0) 3 Scorers: P. Schick 49, P. Schick 52, M. Diaby 68 Yellow card: Sinkgraven 86 Subs used: Tapsoba 46 (Amiri), Diaby 65 (Bailey) Aggregate score: 4-3 Referee: Antonio Miguel Mateu Lahoz ................................................................. Olympiakos Piraeus in play PSV ................................................................. Benfica (21:00) Arsenal ................................................................. Antwerp (21:00) Rangers ................................................................. Salzburg (21:00) Villarreal ................................................................. Molde (21:00) Hoffenheim ................................................................. Granada (21:00) Napoli ................................................................. Maccabi Tel Aviv (21:00) Shakhtar Donetsk ................................................................. Lille (21:00) Ajax .................................................................