UPDATE 6-UEFA Europa League Summaries

Aug 20 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Preliminary Round ................................................................. St Joseph's (1) 1 Scorers: Boro 30 Yellow card: Carlos Carrasco 36, Pecci 39, Villar 94 Subs used: Loren Fernández 61 (Domingo Ferrer), Á. Guirado 77 (Carlos Carrasco), Mouelhi 87 (Pons) B36 (2) 2 Scorers: M. Przybylski 28, A. Mellemgaard 43pen Yellow card: Nattestad 44, Petersen 51, Hentze 72, Pingel 94 Subs used: Heinesen 61 (Petersen), Jacobsen 79 (Mellemgaard), Radosavljevic 86 (Jacobsen) Referee: Jasmin Ņabotić ................................................................. NSÍ (0) 5 Scorers: K. Olsen 52, K. Olsen 63, P. Knudsen 67, K. Olsen 74, S. Løkin 83 Yellow card: Davidsen 55, Benjaminsen 67 Subs used: Skipanes 60 (Jógvansson-Hansen), Løkin 79 (Olsen), Knudsen 82 (Christjansen) Barry Town United (0) 1 Scorers: K. McLaggon 88 Yellow card: Green 73 Subs used: George 70 (Patten), Cotterill 70 (Cotterill), Reffell 82 (Jarvis) Referee: Pavel Rejžek ................................................................. FC Santa Coloma (0) 3 Red card: Jordi Aláez 40 Yellow card: Aleix Cistero 14, Chus Rubio 70, Álex Sánchez 89, Hamza Ryahi Bouharma 95, Marc Rebés 109 Subs used: Nájero 46 (Enric Pi), Pedro Santos 80 (Luis Blanco), Hamza Ryahi Bouharma 92 (Álex Martínez), Javi Camochu 116 (Marc Rebés) Iskra (0) 4 Yellow card: Jovanović 22, Malešević 33, Kumburović 37, Mandić 82, Vuković 96, Boričić 101, Milić 120 Subs used: Đurišić 68 (Adžović), Mandić 80 (Yamamoto), Milić 88 (Rogošić), Obradović 113 (Jovanović) At full time: 0-0 After extra time: 0-0 Penalty shootout: 3-4 Referee: Keith Kennedy Iskra win 4-3 on penalties ................................................................. Glentoran (1) 1 Scorers: R. McDaid 42 Yellow card: McClean 30, Bigirimana 57, Gallagher 68, O'Neill 69 Subs used: McCullough 68 (Clucas), McDonagh 72 (O'Neill), Stewart 83 (Donnelly) HB (0) 0 Yellow card: Petersen 7, Hansen 61, Johansen 91, Wardum 94 Subs used: Justinussen 46 (Petersen), Joensen 62 (Davidsen), Mikkelsen 74 (Í Soylu) Referee: Lukas Fähndrich ................................................................. Coleraine in play La Fiorita ................................................................. Friday, August 21 fixtures (CET/GMT) Sevilla v Internazionale (2100/1900) Saturday, August 22 fixtures (CET/GMT) Lincoln Red Imps v Prishtina (1800/1600) Tuesday, August 25 fixtures (CET/GMT) Riteriai v Derry City (1800/1600)