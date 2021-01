Jan 31 (Gracenote) - Results for World Cup-Falun on Saturday. Men's 15km Classic Style on Saturday 1 Alexander Bolshunov RUS Russia 2 Johannes Høsflot Klæbo NOR Norway 3 Pål Golberg NOR Norway Women's 10km Classic Style on Saturday 1 Linn Svahn SWE Sweden 2 Yulia Stupak RUS Russia 3 Therese Johaug NOR Norway Men's 15km Freestyle on Friday 1 Alexander Bolshunov RUS Russia 2 Simen Hegstad Krüger NOR Norway 3 Sjur Røthe NOR Norway Women's 10km Freestyle on Friday 1 Jessica Diggins USA United States 2 Therese Johaug NOR Norway 3 Ebba Andersson SWE Sweden