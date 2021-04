Mar 25 (OPTA) - Summaries for the World Cup Qualifiers (Europe) on Thursday (start times are GMT) Group Stage ................................................................. Israel (0) 0 Yellow card: Lavi 59, Tibi 64 Subs used: Lavi 46 (Abu Hanna), Weissman 61 (Dabour), Golasa 68 (Natcho), Haziza 85 (Menachem), Kandil 85 (Dasa) Denmark (1) 2 Scorers: M. Braithwaite 13, J. Wind 67 Yellow card: Braithwaite 7, Schmeichel 54 Subs used: Andersen 77 (Wind), Olsen 77 (Poulsen), Stryger Larsen 86 (Mæhle), Nørgaard 88 (Delaney) Referee: Craig Pawson ................................................................. Bulgaria (0) 1 Scorers: K. Despodov 46 Yellow card: Cicinho 68 Subs used: Iliev 46 (Iliev), Delev 48 (Despodov), Iliev 70 (Yomov), Chochev 71 (Malinov), Tsvetanov 73 (Cicinho) Switzerland (3) 3 Scorers: B. Embolo 7, H. Seferović 10, S. Zuber 12 Yellow card: Akanji 54 Subs used: Vargas 75 (Shaqiri), Zakaria 75 (Zuber), Gavranović 86 (Seferović), Sow 86 (Freuler), Mehmedi 90 (Embolo) Referee: Nikola Dabanović ................................................................. Moldova in play Faroe Islands ................................................................. Scotland (0) 2 Scorers: G. Hanley 71, J. McGinn 85 Yellow card: Hanley 14, Christie 24, Dykes 49, O'Donnell 81 Subs used: Adams 66 (Armstrong), McGregor 78 (Dykes), McLean 88 (Christie) Austria (0) 2 Scorers: S. Kalajdzic 55, S. Kalajdzic 80 Yellow card: Kalajdzic 62, Grillitsch 70, Ilsanker 91 Subs used: Schaub 68 (Grbić) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Andorra in play Albania ................................................................. England (3) 5 Scorers: J. Ward-Prowse 14, D. Calvert-Lewin 21, R. Sterling 31, D. Calvert-Lewin 53, O. Watkins 83 Yellow card: Mings 92 Subs used: Trippier 46 (James), Bellingham 46 (Mount), Foden 46 (Sterling), Mings 46 (Stones), Watkins 63 (Calvert-Lewin) San Marino (0) 0 Subs used: Ceccaroli 55 (Grandoni), Mularoni 55 (Hirsch), Michael Battistini 71 (Golinucci), Giardi 79 (Lunadei), D'Addario 79 (Berardi) Referee: Kirill Levnikov ................................................................. Hungary in play Poland ................................................................. Italy (2) 2 Scorers: D. Berardi 14, C. Immobile 38 Subs used: Barella 64 (Pellegrini), Spinazzola 75 (Emerson), Chiesa 75 (Berardi), Pessina 84 (Locatelli), Grifo 84 (Insigne) Northern Ireland (0) 0 Yellow card: Saville 47, Thompson 93 Subs used: Saville 46 (Evans), Lavery 64 (Whyte), Thompson 78 (McCann), Lafferty 78 (Magennis) Referee: Ali Palabıyık ................................................................. Germany (2) 3 Scorers: L. Goretzka 2, K. Havertz 7, İ. Gündoğan 56 Yellow card: Havertz 48 Subs used: Neuhaus 71 (Goretzka), Musiala 78 (Havertz), Werner 78 (Sané), Younes 86 (Gnabry) Iceland (0) 0 Yellow card: Árnason 56, Guðmundsson 65 Subs used: Guðmundsson 40 (Sigurjónsson), Sigurdsson 71 (Traustason), Sigþórsson 89 (Böðvarsson), Skúlason 89 (Pálsson) Referee: Srđan Jovanović ................................................................. Liechtenstein (0) 0 Yellow card: Frick 48, Hofer 82 Subs used: Grünenfelder 46 (Malin), Brändle 65 (Yildiz), Frommelt 65 (Meier), Beck 76 (Frick) Armenia (0) 1 Scorers: N. Frommelt 83og Yellow card: Bayramyan 31, Adamyan 49, Hambardzumyan 73 Subs used: Karapetyan 46 (Grigoryan), Miranyan 64 (Briasco), Babayan 75 (Bayramyan), Bichakhchyan 92 (Barseghyan) Referee: Julian Weinberger ................................................................. Romania (1) 3 Scorers: F. Tănase 28, V. Mihăilă 50, I. Hagi 85 Yellow card: Mihăilă 41, Bancu 59, Maxim 92 Subs used: Mihăilă 14 (Coman), Puşcaş 63 (Keșerü), Maxim 76 (Man), Bicfalvi 76 (Stanciu), Hagi 76 (Tănase) North Macedonia (0) 2 Scorers: A. Ademi 82, A. Trajkovski 83 Yellow card: Nikolov 36, Pandev 46, Alioski 72, Stojanovski 89 Subs used: Stojanovski 54 (Nestorovski), Ademi 54 (Nikolov), Trajkovski 78 (Pandev), Ibraimi 88 (Ristevski) Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Spain (1) 1 Scorers: Morata 33 Yellow card: Íñigo Martínez 55 Subs used: Íñigo Martínez 46 (Sergio Ramos), Pedri 64 (Daniel Olmo), Bryan Gil 65 (Canales), Thiago Alcântara 72 (Koke), Mikel Oyarzabal 72 (Ferran Torres) Greece (0) 1 Scorers: A. Bakasetas 56pen Yellow card: Zeca 81, Giakoumakis 83 Subs used: Tzolis 46 (Mandalos), Siopis 46 (Limnios), Fortounis 65 (Masouras), Giakoumakis 78 (Bakasetas), Kiriakopoulos 80 (Tsimikas) Referee: Marco Guida ................................................................. Sweden (1) 1 Scorers: V. Claesson 35 Yellow card: Ibrahimović 53, Olsson 58, Augustinsson 64 Subs used: Ekdal 68 (Olsson), Svanberg 73 (Ekdal), Forsberg 74 (Claesson), Krafth 84 (Lustig), Quaison 84 (Ibrahimović) Georgia (0) 0 Yellow card: Dvali 95 Subs used: Kiteishvili 46 (Kvaratskhelia), Shengelia 60 (Kvekveskiri), Gvilia 60 (Kankava), Beridze 78 (Lobzhanidze), Mikautadze 84 (Kvilitaia) Referee: Benoît Bastien ................................................................. Saturday, March 27 fixtures (GMT) Russia v Slovenia (1400) Montenegro v Gibraltar (1400) Croatia v Cyprus (1700) Belarus v Estonia (1700) Norway v Turkey (1700) Netherlands v Latvia (1700) Slovakia v Malta (1945) Serbia v Portugal (1945) Republic of Ireland v Luxembourg (1945) Czech Republic v Belgium (1945) Sunday, March 28 fixtures (GMT) Kazakhstan v France (1300) Denmark v Moldova (1600) Albania v England (1600) Georgia v Spain (1600) Armenia v Iceland (1600) Austria v Faroe Islands (1845) Israel v Scotland (1845) Poland v Andorra (1845) San Marino v Hungary (1845) Ukraine v Finland (1845) Bulgaria v Italy (1845) Switzerland v Lithuania (1845) Kosovo v Sweden (1845) North Macedonia v Liechtenstein (1845) Romania v Germany (1845) Tuesday, March 30 fixtures (GMT) Cyprus v Slovenia (1600) Azerbaijan v Serbia (1600) Croatia v Malta (1845) Slovakia v Russia (1845) Luxembourg v Portugal (1845) Belgium v Belarus (1845) Wales v Czech Republic (1845) Gibraltar v Netherlands (1845) Montenegro v Norway (1845) Turkey v Latvia (1845)