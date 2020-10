UPDATE 7-Bundesliga Summaries

Oct 24 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (2) 5 Scorers: R. Lewandowski 10, R. Lewandowski 26, R. Lewandowski 60, L. Sané 72, J. Musiala 90 Yellow card: Goretzka 17, Boateng 47, Kimmich 46 Subs used: Hernández 3 (Davies), Choupo-Moting 68 (Lewandowski), Javi Martínez 68 (Müller), Sané 68 (Douglas Costa), Musiala 73 (Coman) Eintracht Frankfurt (0) 0 Subs used: Chandler 46 (Zuber), Younes 46 (Kamada), Barkok 71 (Touré), da Costa 71 (André Silva), Sow 75 (Ilsanker) Referee: Markus Schmidt ................................................................. RB Leipzig (1) 2 Scorers: D. Upamecano 11, M. Sabitzer 77pen Yellow card: Upamecano 48 Subs used: Daniel Olmo 66 (Kluivert), Poulsen 66 (Forsberg), Sabitzer 69 (Mukiele), Konaté 90 (Kampl) Hertha BSC (1) 1 Scorers: J. Córdoba 8 Yellow card: Tousart 17, Zeefuik 47, Zeefuik 50 (2nd), Ngankam 94 Subs used: Zeefuik 46 (Pekarík), Ngankam 84 (Mittelstädt), Piątek 84 (Córdoba), Dilrosun 84 (Lukébakio), Löwen 89 (Darida) Attendance: 999 Referee: Tobias Stieler ................................................................. Union Berlin (1) 1 Scorers: R. Andrich 36 Yellow card: Ingvartsen 39 Subs used: Bülter 59 (Ingvartsen), Endo 71 (Becker), Awoniyi 71 (Pohjanpalo), Griesbeck 71 (Gentner), Ryerson 80 (Trimmel) Freiburg (1) 1 Scorers: V. Grifo 34 Yellow card: Tempelmann 69, Sallai 77, Lienhart 80, Höfler 88 Subs used: Tempelmann 61 (Santamaría), Jeong Woo-Yeong 78 (Grifo), Kwon Chang-Hoon 78 (Sallai), Demirović 87 (Petersen) Attendance: 4,500 Referee: Robert Schröder ................................................................. Mainz 05 (2) 2 Scorers: J. Mateta 23, J. Mateta 36 Yellow card: Malong 49, Kilian 61, Niakhate 75, Latza 77, Zentner 83 Subs used: Fernandes 65 (Öztunali), Barreiro 65 (Malong), Burkardt 68 (Quaison), Ji Dong-Won 80 (Latza) Borussia M'gladbach (1) 3 Scorers: L. Stindl 15, J. Hofmann 76pen, M. Ginter 83 Yellow card: Embolo 53, Neuhaus 62, Thuram 84 Subs used: Thuram 54 (Stindl), Plea 54 (Jantschke), Hofmann 60 (Reitz), Neuhaus 60 (Kramer), Wolf 72 (Embolo) Attendance: 100 Referee: Frank Willenborg ................................................................. Borussia Dortmund (0) 3 Scorers: M. Akanji 55, E. Haaland 61, M. Hummels 78 Subs used: Witsel 71 (Dahoud), Passlack 71 (Reyna), Reus 77 (Brandt), Hazard 77 (Sancho), Mateu Morey 80 (Meunier) Schalke 04 (0) 0 Yellow card: Omar Mascarell 13 Subs used: Kutucu 56 (Gonçalo Paciência), Bozdogan 56 (Bentaleb), Raman 71 (Matondo) Attendance: 300 Referee: Felix Zwayer ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CET/GMT) Wolfsburg v Arminia Bielefeld (1630/1430) Werder Bremen v Hoffenheim (1900/1700) Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Augsburg (2130/1930)