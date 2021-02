UPDATE 7-Championship Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Birmingham City (1) 1 Scorers: Iván Sánchez 38 Yellow card: Hogan 68, Clarke-Salter 84 Subs used: San José 70 (Harper), Valery 75 (Iván Sánchez), Jutkiewicz 83 (Gardner), Roberts 83 (Jérémie Bela) Norwich City (1) 3 Scorers: T. Pukki 26, T. Pukki 76, O. Skipp 90+5 Yellow card: Zimmermann 19, Vrančić 62 Missed penalty: T. Pukki 35 Subs used: Hernández 64 (Vrančić), Idah 89 (Pukki), Rupp 89 (Cantwell), Hugill 94 (Hernández), Sørensen 94 (Buendía) Referee: Oliver Langford ................................................................. Derby County (1) 2 Scorers: G. Edmundson 22, M. Waghorn 65 Yellow card: Byrne 59 Subs used: Jóźwiak 46 (Gregory), Waghorn 46 (Edmundson), Watson 91 (Knight) Huddersfield Town (0) 0 Yellow card: Rowe 28, Brown 77, Brown 88 (2nd) Subs used: Phillips 46 (Campbell), Mbenza 68 (Bacuna), High 74 (Holmes), Brown 75 (Rowe), Thomas 84 (Pipa Ávila) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Middlesbrough (0) 1 Scorers: D. Fry 80 Yellow card: Bola 63 Subs used: Akpom 23 (Fletcher), Mendez-Laing 46 (Fisher), Assombalonga 67 (Watmore), Saville 67 (Kebano), Johnson 77 (Bola) Bristol City (3) 3 Scorers: F. Diedhiou 21, F. Diedhiou 33, N. Wells 37 Yellow card: Palmer 61, Hunt 91 Subs used: Semenyo 73 (Diedhiou), Paterson 81 (Palmer), Sessegnon 81 (Towler), Massengo 88 (Wells) Referee: Tim Robinson ................................................................. Luton Town (0) 1 Scorers: E. Adebayo 55 Yellow card: Tunnicliffe 50, Sluga 76 Subs used: Rea 64 (Morrell), Ruddock 75 (Ince), Berry 83 (Tunnicliffe), Collins 84 (Dewsbury-Hall), Cornick 84 (Adebayo) Millwall (0) 1 Scorers: G. Evans 90+5 Yellow card: Hutchinson 14 Subs used: Smith 61 (Bradshaw), Bennett 61 (Thompson), Burey 75 (Böðvarsson), Williams 75 (Woods) Referee: Graham Scott ................................................................. Rotherham United (0) 0 Yellow card: Ihiekwe 26, Smith 42, MacDonald 79 Subs used: Ladapo 66 (Olosunde), Giles 80 (Barlaser), Sadlier 80 (Wiles) Nottingham Forest (0) 1 Scorers: R. Yates 67 Yellow card: Tobias Figueiredo 79 Subs used: Lolley 66 (Freeman), Taylor 75 (Murray), Blackett 87 (Knockaert), Garner 88 (Krovinović) Referee: Matt Donohue ................................................................. Wycombe Wanderers (0) 1 Scorers: F. Onyedinma 49 Red card: Tafazolli 69 Yellow card: Knight 41, McCleary 46 Missed penalty: U. Ikpeazu 85 Subs used: Thompson 74 (Mehmeti), McCarthy 82 (Onyedinma), Gape 82 (McCleary), Muskwe 91 (Ikpeazu) Reading (0) 0 Yellow card: Puşcaş 83, Mcintyre 84 Missed penalty: Lucas João 70 Subs used: Puşcaş 79 (Olise), Baldock 84 (Ejaria), Aluko 84 (Holmes) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Wednesday, February 24 fixtures (BST/GMT) Barnsley v Stoke City (1900) Brentford v Sheffield Wednesday (1900) Swansea City v Coventry City (1900) AFC Bournemouth v Cardiff City (1945) Blackburn Rovers v Watford (1945) Preston North End v Queens Park Rangers (1945) Friday, February 26 fixtures (BST/GMT) Derby County v Nottingham Forest (1945) Saturday, February 27 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Watford (1230) Barnsley v Millwall (1500) Birmingham City v Queens Park Rangers (1500) Blackburn Rovers v Coventry City (1500) Brentford v Stoke City (1500) Luton Town v Sheffield Wednesday (1500) Middlesbrough v Cardiff City (1500) Preston North End v Huddersfield Town (1500) Rotherham United v Reading (1500) Swansea City v Bristol City (1500) Sunday, February 28 fixtures (BST/GMT) Wycombe Wanderers v Norwich City (1200)