Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Championship on Wednesday (start times are BST) Coventry City (0) 0 Yellow card: Da Costa 4 Subs used: Østigård 46 (Rose), Biamou 46 (Allen), Pask 58 (Da Costa), Gyökeres 64 (Walker), Kelly 78 (James) Norwich City (2) 2 Scorers: T. Pukki 28, E. Buendía 45+1 Yellow card: Hanley 17, Gibson 70, Cantwell 84 Subs used: Dowell 69 (Vrančić), Rupp 87 (Cantwell), Zimmermann 87 (Buendía), Idah 93 (Pukki), Tettey 93 (Skipp) Referee: Jarred Gillett ................................................................. Millwall (1) 2 Scorers: J. Wallace 3, B. Thompson 75 Yellow card: Romeo 78, Woods 80 Subs used: Pearce 23 (Cooper), Böðvarsson 71 (Smith), Mitchell 71 (Bennett), Bradshaw 87 (Wallace), Ferguson 87 (Thompson) Birmingham City (0) 0 Yellow card: Harper 53, Jutkiewicz 70 Subs used: Valery 59 (San José), Iván Sánchez 70 (Ņunjić), Jérémie Bela 81 (Colin), Leko 81 (Jutkiewicz) Referee: Darren Bond ................................................................. Queens Park Rangers (0) 2 Scorers: S. Field 72, C. Austin 76 Yellow card: Kane 29, Ball 33, Dickie 57, Cameron 84, Dieng 89 Subs used: Field 56 (Ball), Willock 65 (Dykes), Kakay 79 (Wallace) Brentford (1) 1 Scorers: I. Toney 30 Yellow card: Toney 90 Subs used: Mbeumo 58 (Fosu), Ghoddos 75 (Dasilva), Rasmussen 83 (Dalsgaard), Forss 83 (Janelt) Referee: Gavin Ward ................................................................. Swansea City (0) 1 Scorers: C. Roberts 87 Yellow card: Bennett 35 Subs used: Morris 67 (Naughton), Arriola 83 (Lowe), Smith 88 (Hourihane) Nottingham Forest (0) 0 Subs used: Murray 75 (Grabban), Taylor 88 (Krovinović), Mighten 90 (Knockaert) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Barnsley (0) 2 Scorers: C. Morris 72, A. Mowatt 90 Yellow card: Andersen 53 Subs used: Williams 46 (Styles), Morris 55 (Adeboyejo), Frieser 55 (Chaplin), Dike 55 (Woodrow), Kane 64 (Palmer) Blackburn Rovers (0) 1 Scorers: A. Armstrong 90+4 Yellow card: Harwood-Bellis 83 Subs used: Dolan 76 (Bennett), Evans 76 (Downing), Elliott 76 (Dack), Rothwell 84 (Travis), Brereton 87 (Gallagher) Referee: Matt Donohue ................................................................. AFC Bournemouth (1) 1 Scorers: P. Billing 23 Subs used: Brooks 62 (Groeneveld), Pearson 87 (Cook) Rotherham United (0) 0 Yellow card: Wiles 63, Harding 73, Smith 77 Subs used: Jozefzoon 69 (Barlaser), Hirst 78 (Smith), Ladapo 78 (Wing), Giles 79 (Olosunde), MacDonald 87 (Harding) Referee: Keith Stroud ................................................................. Friday, February 19 fixtures (BST/GMT) Watford v Derby County (1945) Saturday, February 20 fixtures (BST/GMT) Coventry City v Brentford (1230) Bristol City v Barnsley (1500) Cardiff City v Preston North End (1500) Huddersfield Town v Swansea City (1500) Millwall v Wycombe Wanderers (1500) Norwich City v Rotherham United (1500) Nottingham Forest v Blackburn Rovers (1500) Queens Park Rangers v AFC Bournemouth (1500) Reading v Middlesbrough (1500) Sheffield Wednesday v Birmingham City (1500) Stoke City v Luton Town (1500)