Dec 2 (OPTA) - Summaries for the Championship on Tuesday (start times are BST) Cardiff City (1) 3 Scorers: K. Moore 35, K. Moore 68, R. Glatzel 85 Yellow card: Bennett 93 Subs used: Hoilett 62 (Harris), Glatzel 79 (Moore), Pack 80 (Ralls), Whyte 89 (Ojo), Murphy 90 (Wilson) Huddersfield Town (0) 0 Yellow card: Mbenza 87 Subs used: Mbenza 46 (Daly), Campbell 66 (Hogg), Brown 72 (Toffolo), Edmonds-Green 72 (Schindler), Diakhaby 80 (Duhaney) Referee: Kevin Friend ................................................................. AFC Bournemouth (0) 2 Scorers: J. Stanislas 71, S. Surridge 86 Yellow card: Cook 66, Lerma 79 Subs used: Surridge 46 (Rodrigo Riquelme), Anthony 71 (Stanislas), Kelly 71 (Diego Rico), Billing 71 (Cook) Preston North End (1) 3 Scorers: T. Barkhuizen 16, S. Sinclair 49, P. Bauer 68 Yellow card: Davies 73, Pearson 92, Ledson 98 Subs used: Riis 90 (Barkhuizen), Potts 91 (Maguire), Bayliss 95 (Johnson), Huntington 96 (Bauer) Referee: Gavin Ward ................................................................. Birmingham City (0) 1 Scorers: S. Hogan 55 Yellow card: McGree 68, Leko 77 Subs used: Jérémie Bela 80 (Pedersen), Friend 80 (Clarke-Salter), Ņunjić 81 (McGree), Jutkiewicz 85 (Hogan), Jon Toral 85 (Leko) Barnsley (0) 2 Scorers: C. Woodrow 71pen, C. Styles 84 Yellow card: Andersen 58 Subs used: Palmer 77 (Mowatt), James 77 (Kane), Thomas 77 (Chaplin), Frieser 78 (Adeboyejo), Halme 86 (Woodrow) Referee: Tony Harrington ................................................................. Derby County (0) 1 Scorers: C. Kazim-Richards 83 Yellow card: Kazim-Richards 11, Holmes 63, Bielik 68, Clarke 87 Subs used: Jóźwiak 80 (Lawrence), Stretton 80 (Holmes), Davies 90 (Byrne) Coventry City (0) 1 Scorers: G. Hamer 90+1 Yellow card: O'Hare 72 Subs used: Jobello 77 (Shipley), Biamou 77 (Walker), Østigård 85 (McCallum), Bakayoko 89 (O'Hare) Referee: Dean Whitestone ................................................................. Queens Park Rangers (1) 1 Scorers: R. Dickie 12 Yellow card: Dickie 27, Carroll 69 Subs used: Bonne 68 (Dykes), Adomah 68 (Ball), Hamalainen 74 (Wallace), Kelman 83 (Willock) Bristol City (1) 2 Scorers: N. Wells 40, Á. Nagy 50 Yellow card: Wells 57 Subs used: Rowe 46 (Dasilva), Bakinson 83 (Semenyo), Moore 88 (Wells), Diedhiou 93 (Martin) Referee: James Linington ................................................................. Rotherham United (0) 0 Yellow card: Crooks 22, Wood 48, Miller 72, MacDonald 73, Miller 82 (2nd) Subs used: Miller 71 (Mattock), Jozefzoon 71 (Olosunde), Hirst 80 (Ladapo), Vassell 80 (Lindsay) Brentford (0) 2 Scorers: M. Forss 57, I. Toney 82pen Subs used: Sergi Canós 74 (Mbeumo), Marcondes 78 (Dasilva), Ghoddos 87 (Forss), Presley 87 (Toney) Referee: Tim Robinson ................................................................. Wednesday, December 2 fixtures (BST/GMT) Middlesbrough v Swansea City (1900) Blackburn Rovers v Millwall (1945) Luton Town v Norwich City (1945) Nottingham Forest v Watford (1945) Sheffield Wednesday v Reading (1945) Wycombe Wanderers v Stoke City (1945) Friday, December 4 fixtures (BST/GMT) Barnsley v AFC Bournemouth (1730) Saturday, December 5 fixtures (BST/GMT) Reading v Nottingham Forest (1230) Brentford v Blackburn Rovers (1500) Bristol City v Birmingham City (1500) Coventry City v Rotherham United (1500) Huddersfield Town v Queens Park Rangers (1500) Millwall v Derby County (1500) Norwich City v Sheffield Wednesday (1500) Preston North End v Wycombe Wanderers (1500) Stoke City v Middlesbrough (1500) Swansea City v Luton Town (1500) Watford v Cardiff City (1500)