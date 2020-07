UPDATE 7-Championship Summaries

Jul 18 (OPTA) - Summaries for the Championship on Saturday (start times are BST) Charlton Athletic (1) 2 Scorers: A. Doughty 11, M. Bonne 90+2 Yellow card: Morgan 95 Subs used: Williams 46 (Forster-Caskey), Morgan 46 (Field), Aneke 55 (Davison), McGeady 82 (Pearce) Wigan Athletic (2) 2 Scorers: J. Lowe 9, K. Dowell 40 Yellow card: Williams 43, Kipre 63, Sam Morsy 73 Subs used: Evans 67 (Dowell), Roberts 86 (Lowe) Referee: Gavin Ward ................................................................. Stoke City (1) 1 Scorers: L. Gregory 38 Yellow card: Campbell 74, McClean 93 Subs used: Campbell 71 (Vokes), Sørensen 89 (Gregory), Collins 95 (Powell) Brentford (0) 0 Subs used: Marcondes 59 (Dasilva), Dervişoğlu 69 (Henry), Sergi Canós 69 (Jensen), Baptiste 83 (Dalsgaard), Fosu 84 (Mbeumo) Referee: Geoff Eltringham ................................................................. Blackburn Rovers (2) 4 Scorers: B. Brereton 3, A. Armstrong 6, J. Rothwell 56, S. Gallagher 87 Yellow card: Davenport 71 Subs used: Gallagher 70 (Brereton), Buckley 70 (Holtby), Davenport 70 (Johnson), Vale 78 (Armstrong), Chapman 78 (Rothwell) Reading (1) 3 Scorers: J. Swift 15, S. Baldock 64, Y. Meïté 68 Subs used: Moore 36 (Mcintyre), Obita 59 (Blackett), Baldock 59 (Puşcaş), McCleary 59 (Richards), Osho 83 (Swift) Referee: Tim Robinson ................................................................. Fulham (3) 5 Scorers: N. Kebano 11, A. Mitrović 26, A. Mitrović 41pen, N. Kebano 73, B. Reid 90+1 Yellow card: Reid 84, Reed 95 Subs used: Reed 68 (Johansen), Reid 78 (Kebano), Cairney 79 (Onomah), Odoi 90 (Arter), Sessegnon 90 (Knockaert) Sheffield Wednesday (0) 3 Scorers: A. Nuhiu 49pen, J. Murphy 78, A. Nuhiu 89 Subs used: Wickham 46 (Windass), Nuhiu 46 (da Cruz), Murphy 46 (Odubajo), Reach 75 (Luongo), Hunt 79 (Pelupessy) Referee: Darren England ................................................................. Hull City (0) 0 Yellow card: Leonardo Lopes 60 Subs used: Scott 76 (Eaves), Lewis-Potter 88 (Batty) Luton Town (0) 1 Scorers: K. LuaLua 85 Yellow card: Collins 56, Rea 73 Subs used: Hylton 70 (Collins), LuaLua 70 (Cornick), Moncur 79 (Lee), Kioso 96 (Cranie) Referee: Robert Jones ................................................................. Middlesbrough (0) 1 Scorers: B. Assombalonga 85 Yellow card: Saville 1, Friend 19, Howson 77, Howson 89 (2nd) Subs used: Coulson 58 (Roberts), Assombalonga 58 (Dijksteel), McNair 58 (Saville), Nmecha 67 (Fletcher) Cardiff City (1) 3 Scorers: S. Morrison 4, J. Murphy 47, J. Murphy 81 Yellow card: Morrison 84, Bacuna 90 Subs used: Murphy 17 (Hoilett), Ward 72 (Glatzel), Pack 72 (Tomlin), Bamba 91 (Ralls), Sanderson 92 (Mendez-Laing) Referee: Jeremy Simpson ................................................................. Preston North End (1) 2 Scorers: P. Bauer 43, B. Potts 87 Yellow card: Harrop 21, Gallagher 52 Subs used: Maguire 77 (Harrop), Barkhuizen 78 (Johnson) Birmingham City (0) 0 Yellow card: Ņunjić 28, Bellingham 67 Subs used: Jérémie Bela 61 (Ņunjić), Boyd Munce 71 (Crowley), Reid 83 (Hogan) Referee: Steve Martin ................................................................. Queens Park Rangers in play Millwall ................................................................. Swansea City (1) 1 Scorers: C. Roberts 45+2 Subs used: Cullen 72 (Brewster), Routledge 72 (van der Hoorn), Dhanda 83 (Gallagher) Bristol City (0) 0 Missed penalty: F. Diedhiou 69 Subs used: Pedro Pereira 46 (Hunt), Palmer 67 (Smith), Eliasson 68 (Williams), Diedhiou 68 (Dasilva), Watkins 87 (Wells) Referee: Darren Bond ................................................................. Sunday, July 19 fixtures (BST/GMT) Derby County v Leeds United (1400/1300) Barnsley v Nottingham Forest (1500/1400) Wednesday, July 22 fixtures (BST/GMT) Birmingham City v Derby County (1930/1830) Brentford v Barnsley (1930/1830) Bristol City v Preston North End (1930/1830) Cardiff City v Hull City (1930/1830) Leeds United v Charlton Athletic (1930/1830) Luton Town v Blackburn Rovers (1930/1830) Millwall v Huddersfield Town (1930/1830) Nottingham Forest v Stoke City (1930/1830) Reading v Swansea City (1930/1830) Sheffield Wednesday v Middlesbrough (1930/1830) West Bromwich Albion v Queens Park Rangers (1930/1830) Wigan Athletic v Fulham (1930/1830)