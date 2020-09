UPDATE 7-China Super League Summaries

Sep 2 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Tuesday (start times are CST) Qingdao Huanghai (0) 0 Yellow card: Zou Zheng 21, Yaki Yan 66 Subs used: Shi Zhe 41 (Zou Zheng), Wang Dong 41 (Wang Jianwen), Cleo 68 (Yaki Yan), Yan Zihao 74 (Zhu Jianrong), Bari Muhammateli 74 (Gao Xiang) Wuhan Zall (2) 3 Scorers: Hu Jinghang 7, Hu Jinghang 35, J. Kouassi 67 Subs used: Léo Baptistão 63 (Gnahoré), Jiang Zilei 63 (Hu Jinghang), Wang Kai 80 (Liu Yun), Zhou Tong 80 (Kouassi), Liu Yi 84 (Zhang Chenglin) Referee: Ning Ma ................................................................. Beijing Guoan (2) 5 Scorers: C. Bakambu 13, C. Bakambu 43, Wang Ziming 46, C. Bakambu 48, C. Bakambu 62 Yellow card: Yu Yang 69, Fernando 76 Subs used: Zhang Yuning 64 (Bakambu), Renato Augusto 65 (Hou Yongyong), Fernando 65 (Chi Zhongguo), Alan 70 (Wang Ziming), Yang Fan 79 (Wang Gang) Chongqing Dangdai Lifan (1) 2 Scorers: Alan Kardec 45+2, Fernandinho Silva 90+1pen Subs used: Mawlanyaz Dilmurat 46 (Chen Lei), Huang Xiyang 64 (Chen Jie), Marcinho 64 (Alan Kardec), Luo Hao 69 (Yang Shuai), Yin Congyao 83 (Jiang Zhe) Attendance: 742 Referee: Caiwei Liang ................................................................. Thursday, September 3 fixtures (CST/GMT) Henan Jianye v Dalian Pro (1800/1000) Shandong Luneng v Jiangsu Suning (2000/1200) Friday, September 4 fixtures (CST/GMT) Shenzhen v Shanghai Shenhua (1800/1000) Guangzhou Evergrande v Guangzhou R&F (2000/1200) Saturday, September 5 fixtures (CST/GMT) Hebei CFFC v Shanghai SIPG (1800/1000) Qingdao Huanghai v Shijiazhuang Ever Bright (2000/1200) Sunday, September 6 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Wuhan Zall v Beijing Guoan (2000/1200)