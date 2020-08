Aug 4 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Tuesday (start times are CST) Shenzhen (0) 1 Scorers: J. Mary 53 Yellow card: Gao Lin 75 Subs used: Bifouma 46 (Sun Ke), Jiang Zhipeng 70 (Mi Haolun), Pei Shuai 71 (Zhang Yuan), Xu Yang 85 (Li Yuanyi), Jin Qiang 88 (Dai Wai-Tsun) Guangzhou Evergrande (2) 3 Scorers: Wei Shihao 28, Zhang Linpeng 38, Paulinho 81 Yellow card: Yang Liyu 6 Subs used: Ai Kesen 63 (Talisca), Xu Xin 63 (Liao Lisheng), Huang Bowen 78 (Zheng Zhi), Zhong Yihao 84 (Wei Shihao), He Chao 84 (Paulinho) Referee: Jin Wang ................................................................. Jiangsu Suning (0) 2 Scorers: Alex Teixeira 74, E. Martins 84pen Yellow card: Abduhamit Abdugheni 30, Zhou Yun 57, João Miranda 87 Subs used: Gao Tianyi 46 (Abduhamit Abdugheni), Zhang Lingfeng 63 (Gao Tianyi), Tian Yinong 70 (Luo Jing), Santini 70 (Wakaso), Yang Boyu 88 (Alex Teixeira) Dalian Pro (0) 1 Scorers: S. Rondón 79 Yellow card: Sun Guowen 11, Dong Yanfeng 49, Wang Yaopeng 82, Li Shuai 95 Subs used: Cui Ming'an 77 (Shan Pengfei) Referee: Xing Guan ................................................................. Shenzhen (0) 1 Scorers: J. Mary 53 Yellow card: Gao Lin 75 Subs used: Bifouma 46 (Sun Ke), Jiang Zhipeng 70 (Mi Haolun), Pei Shuai 71 (Zhang Yuan), Xu Yang 85 (Li Yuanyi), Jin Qiang 88 (Dai Wai-Tsun) Guangzhou Evergrande (2) 3 Scorers: Wei Shihao 28, Zhang Linpeng 38, Paulinho 81 Yellow card: Yang Liyu 6 Subs used: Ai Kesen 63 (Talisca), Xu Xin 63 (Liao Lisheng), Huang Bowen 78 (Zheng Zhi), Zhong Yihao 84 (Wei Shihao), He Chao 84 (Paulinho) Referee: Jin Wang ................................................................. Jiangsu Suning (0) 2 Scorers: Alex Teixeira 74, E. Martins 84pen Yellow card: Abduhamit Abdugheni 30, Zhou Yun 57, João Miranda 87 Subs used: Gao Tianyi 46 (Abduhamit Abdugheni), Zhang Lingfeng 63 (Gao Tianyi), Tian Yinong 70 (Luo Jing), Santini 70 (Wakaso), Yang Boyu 88 (Alex Teixeira) Dalian Pro (0) 1 Scorers: S. Rondón 79 Yellow card: Sun Guowen 11, Dong Yanfeng 49, Wang Yaopeng 82, Li Shuai 95 Subs used: Cui Ming'an 77 (Shan Pengfei) Referee: Xing Guan ................................................................. Wednesday, August 5 fixtures (CST/GMT) Shandong Luneng v Shanghai Shenhua (1800/1000) Henan Jianye v Guangzhou R&F (2000/1200) Thursday, August 6 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Beijing Guoan (1800/1000) Qingdao Huanghai v Shanghai SIPG (2000/1200) Friday, August 7 fixtures (CST/GMT) Wuhan Zall v Shijiazhuang Ever Bright (1800/1000) Hebei CFFC v Chongqing Dangdai Lifan (2000/1200) Sunday, August 9 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Shandong Luneng (1800/1000) Guangzhou R&F v Jiangsu Suning (2000/1200)