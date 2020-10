UPDATE 7-Coppa Italia Summaries

Oct 28 (OPTA) - Summaries for the Coppa Italia on Wednesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. Torino (1) 3 Scorers: Lyanco 39, S. Verdi 109pen, S. Verdi 112 Yellow card: Gojak 93, Verdi 112 Lecce (1) 1 Scorers: M. Stępiński 22 Yellow card: Björkengren 65, Henderson 92, Maselli 105 At full time: 1-1 After extra time: 3-1 Referee: Marco Piccinini ................................................................. Cagliari (0) 1 Scorers: P. Faragò 69 Cremonese (0) 0 Referee: Antonio Giua ................................................................. Cosenza (1) 2 Scorers: D. Petrucci 15, B. Kone 84 Monopoli (0) 1 Scorers: R. Idda 70og Referee: Maria Marotta ................................................................. Cittadella (0) 0 Spezia (0) 2 Scorers: D. Verde 49, A. Benedetti 63og Referee: Marco Serra ................................................................. Brescia (2) 3 Scorers: D. Bisoli 10, F. Ayé 26pen, M. Mangraviti 71 Perugia (0) 0 Referee: Ivan Robilotta ................................................................. Benevento (0) 2 Scorers: C. Maggio 57, G. Moncini 90+2 Empoli (0) 4 Scorers: M. Olivieri 47, L. Mancuso 61, L. Mancuso 66, L. Mancuso 86 Referee: Ivano Pezzuto ................................................................. Genoa in play Catanzaro ................................................................. Hellas Verona in play Venezia ................................................................. Crotone in play SPAL ................................................................. Fiorentina in play Calcio Padova ................................................................. Parma in play Pescara ................................................................. Udinese in play Vicenza .................................................................