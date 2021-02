UPDATE 7-DFB Pokal Summaries

Feb 2 (OPTA) - Summaries for the DFB Pokal on Tuesday (start times are CET) 3rd Round ................................................................. Rot-Weiss Essen (0) 2 Scorers: O. Kefkir 108, S. Engelmann 117 Yellow card: Engelmann 120 Subs used: Kefkir 62 (Condé), Hildebrandt 62 (Young), Neuwirt 79 (Grund), Platzek 105 (Kehl-Gómez), Harenbrock 105 (Plechaty) Bayer Leverkusen (0) 1 Scorers: L. Bailey 105 Yellow card: Palacios 13, Bailey 81 Subs used: Diaby 44 (Bellarabi), Wendell 46 (Schick), Wirtz 46 (Palacios), Frimpong 114 (Bailey) At full time: 0-0 After extra time: 2-1 Referee: Daniel Schlager ................................................................. Holstein Kiel (0) 8 Scorers: J. Serra 58 Yellow card: Mühling 71 Subs used: Hauptmann 76 (Mühling), Porath 80 (Reese), Arslan 120 (Meffert) Darmstadt 98 (0) 7 Scorers: S. Dursun 86 Yellow card: Skarke 78, Mehlem 85 Subs used: Mehlem 73 (Schnellhardt), Skarke 73 (Clemens), Paik Seung-Ho 82 (Kempe), Dursun 82 (Platte), Rapp 82 (Pálsson) At full time: 1-1 After extra time: 1-1 Penalty shootout: 7-6 Referee: Sören Storks Holstein Kiel win 8-7 on penalties ................................................................. Borussia Dortmund (2) 3 Scorers: E. Can 6, J. Sancho 16, E. Haaland 95 Yellow card: Delaney 77, Dahoud 122 Subs used: Passlack 46 (Mateu Morey), Reyna 65 (Brandt), Dahoud 74 (Bellingham), Raphaël Guerreiro 90 (Schulz), Reus 117 (Sancho) Paderborn (0) 2 Scorers: J. Justvan 79, P. Owusu 90+7pen Yellow card: Ingelsson 52, Schonlau 75, Antwi-Adjej 104 Subs used: Ingelsson 24 (Michel), Terrazzino 69 (Srbeny), Justvan 70 (Thalhammer), Owusu 88 (Schallenberg), Heller 105 (Führich) At full time: 2-2 After extra time: 3-2 Referee: Tobias Stieler ................................................................. Werder Bremen (1) 2 Scorers: K. Möhwald 12, F. Agu 73 Yellow card: Moisander 87, Gebre Selassie 94 Subs used: Agu 70 (Augustinsson), Ōsako 70 (Rashica), Mbom 89 (Schmid), Gruev 92 (Möhwald), Dinkçi 92 (Sargent) Greuther Fürth (0) 0 Yellow card: Bauer 22, Stach 39 Subs used: Leweling 70 (Nielsen), Abiama 70 (Hrgota), Kehr 81 (Ernst), Tillman 81 (Seguin), Itter 88 (Raum) Referee: Guido Winkmann ................................................................. Wednesday, February 3 fixtures (CET/GMT) RB Leipzig v Bochum (1830/1730) Wolfsburg v Schalke 04 (1830/1730) Jahn Regensburg v Köln (2045/1945) Stuttgart v Borussia M'gladbach (2045/1945)