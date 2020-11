UPDATE 7-Eredivisie Summaries

Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Heracles (2) 4 Scorers: R. Vloet 2, S. van der Water 45+1, R. Vloet 63, R. Vloet 71 Yellow card: Szőke 26, Rente 61 Subs used: Bakış 79 (Szőke), Burgzorg 87 (de la Torre), Cijntje 91 (van der Water) Utrecht (0) 1 Scorers: S. Gustafson 62pen Yellow card: Ramselaar 65 Subs used: Janssen 46 (St. Jago), Kerk 46 (Sylla), Troupée 46 (van der Maarel), Boussaid 57 (Elia), van Overeem 78 (Ramselaar) Referee: Dennis Higler ................................................................. Sparta Rotterdam (0) 1 Scorers: L. Thy 90+3pen Yellow card: Duarte 50 Subs used: Emegha 30 (Gravenberch), Duarte 68 (Beugelsdijk), Burger 76 (Pinto), Meijers 76 (Harroui) Heerenveen (3) 4 Scorers: B. Nygren 7, J. van Hecke 25, H. Veerman 42, H. Veerman 57 Subs used: Dewaele 65 (Meier), Dresevic 76 (Nygren), Hajal 88 (Veerman), Smit 88 (Veerman) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Emmen (2) 2 Scorers: A. Jansen 5pen, M. de Leeuw 42 Red card: Jansen 36 Yellow card: Bakker 31, Araujo 39, de Leeuw 64, Chacón 91 Subs used: Ben Moussa 75 (Bijl) Feyenoord (2) 3 Scorers: M. Diemers 40pen, J. Toornstra 45+3, N. Bannis 90+4 Yellow card: Marsman 3, Bannis 94 Subs used: Bannis 35 (Berghuis), Eric Botteghin 78 (Linssen), Geertruida 84 (Nieuwkoop) Referee: Björn Kuipers ................................................................. PSV (1) 4 Scorers: E. Zahavi 16pen, N. Madueke 51, R. Thomas 84, N. Madueke 90+2 Yellow card: Teze 37 Subs used: Max 46 (Ihattaren), Madueke 46 (Malen), Ledezma 74 (Mauro Júnior), Luis Felipe 86 (Thomas), Ismael Saibari 88 (Götze) ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: Karelis 80 Subs used: Pascu 45 (Rațiu), Arweiler 60 (Bourard), Karelis 60 (Kramer), Elmkies 77 (Goossens), Ould-Chikh 77 (Faye) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. AZ (1) 3 Scorers: C. Stengs 5, A. Guðmundsson 72, A. Guðmundsson 90+1 Yellow card: Chatzidiakos 34 Missed penalty: T. Koopmeiners 68 Subs used: Boadu 71 (Martins Indi), Aboukhlal 75 (Stengs), Sugawara 76 (Svensson), Reijnders 84 (Karlsson), Letschert 84 (Chatzidiakos) RKC Waalwijk (0) 0 Yellow card: Ngonge 56, Azhil 83 Subs used: John 38 (Sow), Azhil 46 (Olsak), Daneels 67 (Damaşcan), Quasten 67 (Wouters), Stokkers 78 (Ngonge) Referee: Martin van den Kerkhof ................................................................. Friday, November 6 fixtures (CET/GMT) Fortuna Sittard v PEC Zwolle (2000/1900)