UPDATE 7-Eredivisie Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Emmen (1) 3 Scorers: R. de Vos 4, M. Kolar 49, N. Laursen 76 Yellow card: Chacón 64, Kolar 86 Subs used: Sidibe 88 (de Vos), Bakker 90 (Veendorp) VVV (0) 5 Scorers: G. Giakoumakis 50, G. Giakoumakis 65pen, G. Giakoumakis 72, C. Cavlan 90og, J. Arias 90+4 Yellow card: Hupperts 20, Post 39, Kum 67 Subs used: Janssen 62 (Hupperts), Arias 87 (Giakoumakis) Attendance: 2,400 Referee: Siemen Mulder ................................................................. Heracles (0) 2 Scorers: R. Vloet 48, S. van der Water 70 Yellow card: Bijleveld 68 Subs used: Bakış 63 (Szőke), de la Torre 63 (Burgzorg), Cijntje 84 (Vloet), Agca 89 (Bijleveld) ADO Den Haag (0) 0 Yellow card: Kemper 18, Bourard 25, Kemper 72 (2nd) Subs used: Ćatić 56 (Rațiu), Ould-Chikh 63 (Bourard), Goossens 64 (Rigo), Amofa 74 (Arweiler) Attendance: 2,700 Referee: Sander van der Eijk ................................................................. Sparta Rotterdam (0) 0 Yellow card: Heylen 54, Mica Pinto 57 Subs used: Gravenberch 46 (Thy), Emegha 46 (Duarte), Duarte 66 (Smeets), Abels 78 (Harroui), Beugelsdijk 83 (Mica Pinto) Ajax (1) 1 Scorers: Antony 37 Red card: Tagliafico 27 Yellow card: Gravenberch 17, Blind 28, Onana 86 Subs used: Dest 33 (Labyad), David Neres 75 (Antony), Timber 84 (Mazraoui), Traoré 84 (Promes) Attendance: 3,934 Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Groningen in play PSV ................................................................. RKC Waalwijk in play Vitesse ................................................................. Friday, September 18 fixtures (CET/GMT) VVV v Utrecht (2000/1800)