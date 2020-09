UPDATE 7-Eredivisie Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Sunday (start times are CET) Feyenoord (1) 4 Scorers: L. Geertruida 27, M. Senesi 57, L. Narsingh 71, S. Berghuis 84pen Yellow card: Haps 36, Fer 53 Subs used: João Carlos Teixeira 46 (Kökçü), Narsingh 46 (Linssen), Burger 85 (Boženík) ADO Den Haag (1) 2 Scorers: J. Arweiler 11, S. Pinas 69pen Yellow card: Pinas 81 Subs used: Rațiu 58 (Ćatić), Ould-Chikh 79 (Besuijen), Kramer 79 (Arweiler), Goossens 90 (de Boer), Pascu 90 (Rigo) Attendance: 13,000 Referee: Dennis Higler ................................................................. Utrecht (1) 3 Scorers: M. Mahi 40, G. Kerk 74, S. van de Streek 85 Subs used: Emanuelson 70 (Mahi), Arzani 70 (Ramselaar), Elia 76 (Boussaid) RKC Waalwijk (0) 1 Scorers: V. Damaşcan 59 Subs used: Damaşcan 46 (Stokkers), El Haddouti 46 (Efmorfidis), Sow 71 (Daneels), Ngonge 81 (Olsak) Attendance: 4,944 Referee: Siemen Mulder ................................................................. Heracles (1) 1 Scorers: R. Vloet 31pen Yellow card: Hardeveld 28, Bijleveld 42, Kiomourtzoglou 76, Pröpper 88 Subs used: van der Water 58 (Bakış), Burgzorg 58 (Szőke), Schoofs 79 (Breukers) PSV (0) 1 Scorers: P. Max 51pen Yellow card: Rosario 73, Bruma 78 Subs used: Malen 46 (Ihattaren), Thomas 46 (Sadílek), Madueke 46 (Mauro Júnior), Boscagli 78 (Gakpo) Attendance: 3,083 Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Emmen (1) 1 Scorers: M. de Leeuw 5 Red card: Bijl 57 Yellow card: Bijl 19 Subs used: Payne 61 (Kolar), de Vos 76 (de Leeuw), Jansen 92 (Laursen) Willem II (1) 1 Scorers: M. Trésor 13 Yellow card: Holmén 92 Subs used: Yeboah 26 (Nunnely), Köhlert 53 (Nelom) Referee: Edwin van de Graaf ................................................................. Friday, October 2 fixtures (CET/GMT) Utrecht v Heerenveen (2000/1800)