UPDATE 7-Eredivisie Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Eredivisie on Saturday (start times are CET) Heracles (1) 1 Scorers: D. Burgzorg 24 Subs used: Kiomourtzoglou 76 (van der Water), Fadiga 80 (Breukers), Knoester 81 (Burgzorg), Szőke 86 (Vloet), Kutucu 86 (Azzaoui) Groningen (0) 0 Yellow card: da Cruz 46 Subs used: El Hankouri 46 (Migue Leal), Slor 61 (van Kaam), Dallinga 71 (Suslov), Dammers 83 (Gudmundsson), Dankerlui 83 (da Cruz) Referee: Pol van Boekel ................................................................. Utrecht (1) 3 Scorers: S. van de Streek 2, A. Maher 54pen, H. ter Avest 90+6 Yellow card: Balk 93 Subs used: Sylla 61 (Adrián Dalmau), Emanuelson 61 (van Overeem), Ramselaar 77 (Janssen), Balk 85 (Boussaid) PEC Zwolle (2) 3 Scorers: V. Misidjan 4, T. Lam 39pen, T. Buitink 67 Red card: van Polen 92 Yellow card: Benson 72 Subs used: Benson 46 (Pherai), Clement 46 (Huiberts), Ghoochannejhad 71 (Buitink), Reijnders 71 (Misidjan), van den Belt 80 (Lam) Referee: Jannick van der Laan ................................................................. Fortuna Sittard (1) 3 Scorers: Z. Flemming 33, M. Seuntjens 58pen, B. Rienstra 90 Yellow card: Angha 25, Janssen 67 Subs used: Van den Buijs 81 (Hansson), Smeets 91 (Seuntjens), van Beijnen 93 (Lisandro Semedo) VVV (0) 2 Scorers: G. Giakoumakis 63, T. Hunte 90+2 Yellow card: Kirschbaum 33, Giakoumakis 46, Da Graca 56 Subs used: Hunte 60 (Roemer), Arias 61 (Donis), John 81 (Gelmi), Kum 88 (Machach) Referee: Serdar Gözübüyük ................................................................. Vitesse in play RKC Waalwijk ................................................................. Sunday, January 31 fixtures (CET/GMT) Twente v Heerenveen (1215/1115) Feyenoord v PSV (1430/1330) Willem II v Emmen (1430/1330) AZ v Ajax (1645/1545) ADO Den Haag v Sparta Rotterdam (1645/1545)