Oct 14 (OPTA) - Summaries for the Friendlies on Tuesday (start times are GMT) Friendlies 1 ................................................................. Mali cancelled Iran ................................................................. Japan (0) 1 Scorers: N. Ueda 90+1 Subs used: Minamino 61 (Kubo), Haraguchi 73 (Suzuki), Doan 85 (Ito), Ueda 89 (Muroya) Côte d'Ivoire (0) 0 Subs used: Kouamé 39 (Saeed), Akpro 67 (Maïga), Gradel 79 (Pépé), Junior 81 (Gervinho) Referee: Jochem Kamphuis ................................................................. Morocco (1) 1 Scorers: N. Mazraoui 45 Yellow card: Mendyl 91 Subs used: En-Nesyri 46 (Amallah), Chebake 57 (Mazraoui), Tannane 63 (El Kaddouri), Bencharki 63 (El-Arabi), Rharsalla 72 (Hakimi), Boujellab 82 (Amrabat) Congo DR (0) 1 Scorers: Y. Wissa 60 Yellow card: Luyindama 89 Subs used: Kayembe 48 (Ngoma), Kebano 46 (Kasengu), Kalulu 92 (Botaka) Referee: Alioune Sow Sandigui ................................................................. Nigeria (1) 1 Scorers: K. Iheanacho 21 Yellow card: Iwobi 55, Iheanacho 76 Missed penalty: K. Iheanacho 30 Subs used: Awaziem 57 (Balogun), Collins 66 (Sanusi), Dessers 72 (Musa), Ejuke 78 (Chukwueze) Tunisia (1) 1 Scorers: M. Dräger 44 Yellow card: Rafia 10, Bronn 12, Ben Mustapha 28, Meriah 55, Khazri 76 Subs used: Sliti 73 (Rafia), Ben Amor 77 (Ben Mohamed), Maâloul 84 (Msakni), Jaziri 90 (Khazri) Referee: Sebastian Gishamer ................................................................. Senegal cancelled Mauritania ................................................................. Mexico (1) 2 Scorers: J. Corona 43, D. Lainez 86 Yellow card: Herrera 24, dos Santos 28, Araújo 57 Subs used: Sepúlveda 49 (Moreno), Lainez 64 (Pizarro), Guardado 64 (dos Santos), Pulido 73 (Romo) Algeria (1) 2 Scorers: I. Bennacer 45, R. Mahrez 67 Yellow card: Guédioura 26, Guédioura 55 (2nd), Bensebaini 57 Subs used: Delort 76 (Bounedjah), Belkebla 92 (Feghouli), Benrahma 92 (Brahimi) Referee: Bas Nijhuis ................................................................. Costa Rica (0) 0 Yellow card: Venegas 57 Subs used: López 46 (Nuñez), Venegas 46 (Rodríguez), Wright 57 (Daly), Matarrita 64 (Angulo), Ruiz 83 (Blanco) Panama (1) 1 Scorers: A. Ayarza 39 Yellow card: Palacios 56 Subs used: Waterman 61 (Camargo), Walker 75 (Fajardo), Medina 81 (Yanis), Ramos 89 (Aguilar), Gonzalez 93 (Griffith) Referee: Juan Calderón .................................................................