Aug 31 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Sunday (start times are CET) 1st Preliminary Round ................................................................. Westlandia (0) 4 Scorers: M. van der Zalm 61, R. van Beek 64, R. van Beek 75, D. de Groot 83 Yellow card: Goeman 22, de Groot 30, Vissers 45, van Mil 61 Subs used: van Beek 46 (van der Voort), Bransen 72 (Vissers), van Kesteren 78 (Goeman), van Ree 82 (van Mil), van Vliet 82 (Schutte) Venray (1) 1 Scorers: N. Versteegen 15 Yellow card: Willemse 41, Versteegen 51 Subs used: Egelmeers 67 (Brinkman), Vullings 73 (Vievermans), Rommen 73 (Kersten) Attendance: 200 Referee: Stijn van Zuilichem .................................................................