UPDATE 7-La Liga Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Levante (2) 3 Scorers: Roger Martí 5, Dani Gómez 17, Jorge de Frutos 57 Yellow card: Dani Gómez 50, Roger Martí 51 Subs used: Morales 60 (Dani Gómez), Malsa 60 (Vukčević), Miramón 76 (Coke), Sergio León 76 (Roger Martí), Sevikyan 83 (Jorge de Frutos) Getafe (0) 0 Red card: Chema Rodríguez 7 Yellow card: Dakonam 11, Ángel 11, Mata 23, Arambarri 46, Nyom 49, Dakonam 77 (2nd), Cucurella 88 Subs used: Etxeita 23 (Mata), Ünal 66 (Hernández), Nemanja Maksimović 66 (Nyom), Víctor Mollejo 66 (Olivera), John Patrick 84 (Ángel) Referee: David Medié Jiménez ................................................................. Sevilla (0) 0 Yellow card: Gudelj 76 Subs used: Óliver Torres 46 (Munir), Gudelj 64 (Joan Jordán), Suso 64 (de Jong), En-Nesyri 64 (Rakitić), Idrissi 80 (Diego Carlos) Real Madrid (0) 1 Scorers: Y. Bounou 55og Yellow card: Kroos 44, Modrić 60, Vinícius Júnior 89 Subs used: Asensio 66 (Rodrygo) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Atlético Madrid (0) 2 Scorers: T. Lemar 56, Llorente 72 Yellow card: Savić 24, Vitolo 40, Suárez 48, Herrera 85 Subs used: Llorente 46 (Vitolo), Koke 57 (Saúl), João Félix 57 (Á. Correa), Kondogbia 63 (Suárez), Torreira 77 (Lemar) Real Valladolid (0) 0 Yellow card: Javier Sánchez 51, Roque Mesa 81 Subs used: Toni Suárez 62 (Jota), Weissman 62 (Kike Pérez), Míchel 73 (Nacho Martínez), Janko 73 (Pablo Hervías), El Yamiq 81 (Javier Sánchez) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Cádiz (1) 2 Scorers: Álvaro Giménez 8, Álvaro Negredo 63 Subs used: Alcalá 31 (López), Álvaro Negredo 62 (Álvaro Giménez), Fernández 80 (Jønsson), Adekanye 80 (Alberto Perea), Alejo 81 (Jairo Izquierdo) Barcelona (0) 1 Scorers: Alcalá 57og Yellow card: Lenglet 61, Jordi Alba 86 Subs used: Pedri 46 (Óscar Mingueza), Dembélé 46 (Philippe Coutinho), Trincão 77 (Dest), Pjanić 78 (Busquets) Referee: César Soto Grado ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (CET/GMT) Granada v Huesca (1400/1300) Osasuna v Real Betis (1615/1515) Villarreal v Elche (1830/1730) Deportivo Alavés v Real Sociedad (2100/2000) Monday, December 7 fixtures (CET/GMT) Eibar v Valencia (2100/2000)