UPDATE 7-La Liga Summaries

Apr 12 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Villarreal (0) 1 Scorers: David García 70og Subs used: Gerard Moreno 46 (Rubén Peña), Pedraza 46 (Jaume Costa), Chukwueze 58 (Yeremi Pino), Manu Trigueros 78 (Albiol), Fer Niño 78 (Paco Alcácer) Osasuna (0) 2 Scorers: Moncayola 64, A. Budimir 74 Subs used: Lucas Torró 59 (Javi Martínez), Manu Sánchez 61 (Juan Cruz), Roberto Torres 75 (Kike Barja), Oier 76 (Rubén García), Calleri 76 (Budimir) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Valencia (0) 2 Scorers: D. Wass 61pen, Gabriel Paulista 73 Red card: Gómez 79 Yellow card: Cheryshev 42, Gabriel Paulista 47, Musah 68, Wass 77, Gómez 78 Missed penalty: Carlos Soler 29 Subs used: Musah 63 (Cheryshev), Gameiro 63 (Račić), Toni Lato 86 (Gonçalo Guedes), Oliva 95 (Wass) Real Sociedad (2) 2 Scorers: Guevara 33, A. Isak 45 Yellow card: Urko González 7, Portu 45, Carlos Fernández 58, Nacho Monreal 66 Subs used: Sagnan 46 (Urko González), Januzaj 66 (Portu), Roberto López 79 (Carlos Fernández), Jon Bautista 89 (Mikel Oyarzabal) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Real Valladolid (1) 1 Scorers: F. Orellana 41pen Yellow card: Janko 62, Rubén Alcaraz 62, Jordi Masip 64, Bruno 69 Subs used: Miguel Rubio 46 (Javier Sánchez), Pablo Hervías 65 (Toni Villa), Maranhão 72 (Sergi Guardiola), Weissman 85 (Kodro), Nacho Martínez 85 (Janko) Granada (0) 2 Scorers: Jorge Molina 78, Quini 86 Yellow card: Vallejo 34, Suárez 67 Subs used: Herrera 46 (Eteki), Montoro 55 (Fede Vico), Suárez 65 (Gonalons), Víctor Díaz 85 (Jorge Molina) Referee: Carlos Del Cerro Grande ................................................................. Real Betis (1) 1 Scorers: Tello 20 Subs used: Juanmi 63 (Joaquín), Lainez 75 (Aitor Ruibal), William Carvalho 90 (Rodríguez) Atlético Madrid (1) 1 Scorers: Y. Carrasco 5 Subs used: Torreira 48 (João Félix), Renan Lodi 63 (Hermoso), Vitolo 64 (Herrera), Ņ. Vrsaljko 78 (Trippier) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Monday, April 12 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Sevilla (2100/1900)