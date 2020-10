UPDATE 7-La Liga Summaries

Oct 25 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Valladolid (0) 0 Red card: Nacho Martínez 21 Yellow card: Toni Suárez 43 Subs used: Raúl García 24 (Weissman), Maranhão 59 (Kike Pérez), Roque Mesa 60 (Toni Suárez), Luis Pérez 80 (Rubén Alcaraz), Óscar Plano 80 (Janko) Deportivo Alavés (0) 2 Scorers: Pina 55, Borja Sainz 85 Missed penalty: Lucas Pérez 22 Subs used: Deyverson 71 (Joselu), Martín Aguirregabiria 84 (Edgar Méndez), Borja Sainz 84 (Lucas Pérez), Manu García 84 (Jota Peleteiro) Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Cádiz (0) 0 Yellow card: Salvi 33, Jairo Izquierdo 92 Subs used: Malbašić 66 (Álvaro Negredo), Jairo Izquierdo 66 (Lozano), Nano 82 (José Mari), Alberto Perea 88 (Salvi) Villarreal (0) 0 Yellow card: Mario Gaspar 6, Pedraza 91 Subs used: Chukwueze 62 (Kubo), Bacca 73 (Manu Trigueros), Yeremi Pino 86 (Paco Alcácer), Foyth 86 (Coquelin), Rubén Peña 86 (Mario Gaspar) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Getafe (0) 0 Yellow card: Mata 12, Olivera 22, Dakonam 45, Ünal 89 Subs used: Ángel 46 (Mata), Timor 64 (Nemanja Maksimović), Ünal 64 (Nyom) Granada (1) 1 Scorers: Montoro 45+2pen Yellow card: Germán Sánchez 39, Herrera 91 Subs used: Machís 55 (Suárez), Antonio Puertas 55 (Kenedy), Alberto Soro 74 (Jorge Molina), Pérez 74 (Montoro) Referee: Jesús Gil Manzano ................................................................. Real Sociedad (1) 4 Scorers: Mikel Oyarzabal 35pen, Mikel Oyarzabal 54, Portu 68, A. Isak 75 Yellow card: Elustondo 23, Mikel Oyarzabal 64 Subs used: Mikel Merino 63 (Jon Guridi), Isak 63 (Willian José), Sagnan 76 (Portu), Jon Bautista 76 (Mikel Oyarzabal), Roberto López 76 (David Silva) Huesca (0) 1 Scorers: Rafa Mir 46 Yellow card: Dani Escriche 60 Subs used: Sergio Gómez 56 (Sandro Ramírez), Dani Escriche 56 (David Ferreiro), Nwakali 71 (Jaime Seoane), Javi Ontiveros 71 (Javier Galán), Silva 71 (Pablo Maffeo) Referee: Isidro Díaz de Mera Escuderos ................................................................. Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Levante v Celta de Vigo (2100/2000) Friday, October 30 fixtures (CET/GMT) Eibar v Cádiz (2100/2000)