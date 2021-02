UPDATE 7-La Liga Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Elche (1) 1 Scorers: Dani Calvo 33 Yellow card: Gonzalo Verdú 42, Marcone 53 Subs used: Josan Ferrández 62 (Rigoni), Josema Sánchez 79 (Carrillo), Pere Milla 79 (Mojica), Mfulu 86 (Boyé), Cifuentes 86 (Barragán) Eibar (0) 0 Yellow card: Bryan Gil 92 Subs used: Muto 57 (Sergi Enrich), Aleix García 70 (Diop), Rafa 70 (Cote), Inui 75 (Pedro León) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Atlético Madrid (0) 0 Yellow card: Lemar 70, Koke 70 Subs used: Lemar 54 (Giménez), Torreira 61 (Kondogbia), Ricard Sánchez 61 (Á. Correa), Dembélé 74 (Koke) Levante (1) 2 Scorers: Hermoso 30og, Jorge de Frutos 90+5 Yellow card: Rúben Vezo 36, Dani Cárdenas 69, Rober 91 Subs used: Jorge de Frutos 62 (Rochina), Dani Gómez 62 (Sergio León), Clerc 71 (Toño), Son 71 (Coke), Vukčević 80 (Morales) Referee: Mario Melero López ................................................................. Valencia (0) 2 Scorers: Manu Vallejo 90+4, K. Gameiro 90+8 Yellow card: Lee Kang-In 55, GayÅ 62 Subs used: Gameiro 71 (Álex Blanco), Manu Vallejo 81 (Račić), Ferro 97 (Lee Kang-In) Celta de Vigo (0) 0 Red card: Rubén Blanco 64 Yellow card: Nolito 14, Santi Mina 31, Tapia 53 Subs used: Iván Villar 66 (Ferreyra), Aidoo 81 (Solari), Fran Beltrán 91 (Nolito) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Real Valladolid (0) 0 Yellow card: Rubén Alcaraz 60, Nacho Martínez 71, Orellana 76, Óscar Plano 85 Subs used: Jota 61 (Janko), Kodro 73 (Roque Mesa), Weissman 73 (Sergi Guardiola), Óscar Plano 83 (Kike Pérez), Fede 84 (Rubén Alcaraz) Real Madrid (0) 1 Scorers: Casemiro 65 Yellow card: Lucas Vázquez 69, Sergio Arribas 78 Subs used: Sergio Arribas 66 (Asensio), Isco 66 (Vinícius Júnior), Hugo Duro 66 (Díaz) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Cádiz (1400/1300) Real Sociedad v Deportivo Alavés (1615/1515) Huesca v Granada (1830/1730) Athletic Club v Villarreal (2100/2000) Monday, February 22 fixtures (CET/GMT) Osasuna v Sevilla (2100/2000) Wednesday, February 24 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Elche (1900/1800)