Jul 4 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Celta de Vigo (1) 1 Scorers: Nolito 22 Yellow card: Kevin Vázquez 61, Iago Aspas 64, Araújo 78, Yokuşlu 82, Bradarić 86 Subs used: Brais Méndez 54 (Smolov), Hugo Mallo 62 (Kevin Vázquez), Bradarić 75 (Nolito), Fernández 76 (Fran Beltrán), Santi Mina 77 (Iago Aspas) Real Betis (0) 1 Scorers: Z. Feddal 79 Yellow card: Álex Moreno 21, Mandi 54, Tello 72, Canales 75 Subs used: Pedraza 54 (Álex Moreno), Tello 57 (Juanmi), Joaquín 57 (AleñÅ), Borja Iglesias 92 (Loren Morón) Referee: Pablo González Fuertes ................................................................. Real Valladolid (0) 1 Scorers: Joaquín Fernández 88 Yellow card: Miguel de la Fuente 28, Óscar Plano 90, Ünal 94 Subs used: Óscar Plano 57 (Pablo Hervías), Waldo Rubio 57 (Toni Suárez), Ünal 62 (Miguel de la Fuente), Kiko Olivas 78 (Sergi Guardiola), Kike Pérez 78 (Rubén Alcaraz) Deportivo Alavés (0) 0 Yellow card: Fejsa 33, Pina 39 Subs used: Adrián Marín 32 (Rubén Duarte), Pere Pons 57 (Lucas Pérez), Joselu 58 (Fejsa), Borja Sainz 89 (Camarasa), Manu García 89 (Pina) Referee: Santiago Jaime Latre ................................................................. Granada (0) 2 Scorers: Carlos Fernández 61pen, Fede Vico 86 Yellow card: Foulquier 46, Herrera 95 Subs used: Fede Vico 66 (Eteki), Antonio Puertas 72 (Víctor Díaz), Vallejo 83 (Germán Sánchez), Gil Dias 83 (Carlos Neva) Valencia (0) 2 Scorers: Manu Vallejo 63, Gonçalo Guedes 68 Yellow card: Gonçalo Guedes 90, Wass 97 Subs used: AdriÅ Guerrero 46 (Jaume Costa), Gómez 66 (Manu Vallejo), Gonçalo Guedes 66 (Cheryshev), Sobrino 81 (Gameiro), Kondogbia 87 (Dani Parejo) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Real Madrid (1400/1200) Espanyol v Leganés (1700/1500) Osasuna v Getafe (1930/1730) Villarreal v Barcelona (2200/2000) Monday, July 6 fixtures (CET/GMT) Levante v Real Sociedad (1930/1730) Sevilla v Eibar (2200/2000) Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Valencia v Real Valladolid (1930/1730) Celta de Vigo v Atlético Madrid (2200/2000) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Real Betis v Osasuna (1930/1730) Getafe v Villarreal (1930/1730) Barcelona v Espanyol (2200/2000) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Eibar v Leganés (1930/1730) Mallorca v Levante (1930/1730) Athletic Club v Sevilla (2200/2000)