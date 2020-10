Oct 25 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Lens postponed Nantes ................................................................. Bordeaux (0) 2 Scorers: J. Briand 80pen, R. Oudin 82 Yellow card: Otávio 37, Maja 43, Briand 70 Subs used: Adli 40 (Otávio), Oudin 41 (de Préville), Briand 65 (Hwang Ui-jo), Zerkane 65 (Maja), Traore 83 (Ben Arfa) Nîmes (0) 0 Yellow card: Briançon 46, Miguel 78, Reynet 80 Subs used: Aribi 65 (Denkey), Paquiez 65 (Ahlinvi), Benrahou 83 (Fomba), Koné 88 (Ripart) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Brest (0) 0 Yellow card: Charbonnier 42 Subs used: Honorat 64 (Le Douaron), Philippoteaux 64 (Charbonnier), Cardona 70 (Mounié), Lasne 71 (Battocchio) Strasbourg (2) 3 Scorers: H. Diallo 27, K. Lala 40pen, L. Ajorque 67 Yellow card: Ajorque 21, Mitrović 41, Aholou 80 Subs used: Carole 70 (Caci), Koné 81 (Aholou), Prcić 81 (Ajorque), Thomasson 91 (Sissoko), Zohi 92 (Bellegarde) Referee: Jérôme Miguelgorry ................................................................. Metz (1) 2 Scorers: F. Boulaya 5, N. Sissoko 78og Yellow card: Angban 32, Maïga 73, Pajot 82 Subs used: Vágner 56 (Gueye), Tchimbembé 90 (Angban), Fofana 93 (Maïga) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Retsos 23, Bouanga 31, Neyou Noupa 72 Subs used: Khazri 46 (Monnet-Paquet), Tshibuabua 48 (Retsos), Gourna-Douath 63 (Aouchiche), Rivera 82 (Neyou Noupa), Tormin 82 (Bouanga) Referee: Karim Abed ................................................................. Montpellier (0) 0 Red card: Hilton 7, Le Tallec 42 Yellow card: Oyongo 55 Subs used: Ferri 46 (Chotard), Bertaud 46 (Omlin), Dolly 60 (Mollet), Mavididi 61 (Delort), Yun Il-Lok 80 (Laborde) Reims (3) 4 Scorers: B. Dia 9pen, B. Dia 13, N. Mbuku 31, B. Dia 56pen Subs used: Ekitike 59 (Dia), Doucouré 78 (De Smet), Doumbia 78 (Cafaro), Maresic 83 (Munetsi), Sakava 83 (Berisha) Referee: Willy Delajod ................................................................. Nice (0) 1 Scorers: K. Dolberg 49 Yellow card: Lees Melou 10 Subs used: Gouiri 67 (Rony Lopes), Atal 74 (Lotomba), Thuram-Ulien 74 (Lees Melou), Boudaoui 81 (Dolberg), Reine-Adélaïde 81 (Claude Maurice) Lille (0) 1 Scorers: B. Yılmaz 58 Yellow card: Botman 43, Luiz Araujo 64, Çelik 75, Yılmaz 78, José Fonte 84, Maignan 89 Subs used: Yazıcı 62 (Ikoné), David 79 (Yılmaz), Xeka 79 (Renato Sanches), Lihadji 88 (Luiz Araujo), Soumaré 88 (André) Referee: Frank Schneider ................................................................. Olympique Lyonnais (21:00) Monaco ................................................................. Friday, October 30 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Lens (2100/2000)