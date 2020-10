UPDATE 7-Ligue 1 Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Strasbourg (1) 2 Scorers: H. Diallo 43, J. Aholou 55 Yellow card: Ajorque 57, Aholou 93 Subs used: Diallo 37 (Carole), Sissoko 76 (Bellegarde), Waris 84 (Thomasson) Olympique Lyonnais (3) 3 Scorers: T. Kadewere 12, K. Toko Ekambi 25, K. Toko Ekambi 42 Yellow card: Kadewere 20, Cornet 47, Toko Ekambi 53 Subs used: Dembélé 64 (Kadewere), Jean Lucas 72 (Aouar), De Sciglio 73 (Dubois), Diomande 86 (Lucas Paquetá) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Angers SCO (1) 1 Scorers: T. Mangani 38pen Yellow card: Doumbia 14, Thomas 36, Traoré 72, Fulgini 86 Subs used: Ebosse 46 (Doumbia), Manceau 46 (Bamba), Cabot 46 (Capelle), Thioub 60 (Boufal), Alioui 76 (Diony) Metz (1) 1 Scorers: O. Nguette 39 Yellow card: Udol 37, Pajot 84 Subs used: Maziz 71 (Tchimbembé), Yade 77 (Nguette), Kouyaté 83 (Boye) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Monaco (0) 1 Scorers: W. Ben Yedder 70pen Yellow card: Pellegri 73, Geubbels 93 Subs used: Jovetić 46 (Volland), FÅbregas 59 (Sidibé), Geubbels 59 (Tchouaméni), Caio Henrique 59 (Florentino Luís), Pellegri 71 (Diop) Montpellier (0) 1 Scorers: S. Mavididi 51 Red card: Savanier 19 Yellow card: Souquet 95 Subs used: Mavididi 46 (Delort), Le Tallec 61 (Mollet), Dolly 73 (Chotard), Ferri 73 (Laborde), Sambia 91 (Oyongo) Referee: Hakim Ben El Hadj Salem ................................................................. Nantes (2) 3 Scorers: R. Kolo 16, L. Blas 30, K. Bamba 79 Yellow card: Abeid 38, Fábio 47, Pallois 67 Subs used: Touré 46 (Chirivella), Simon 63 (Coco), Bamba 76 (Louza) Brest (0) 1 Scorers: R. Faivre 68 Yellow card: Duverne 42, Magnetti 60 Subs used: Le Douaron 46 (Charbonnier), Cardona 46 (Philippoteaux), Honorat 70 (Magnetti), Faussurier 71 (Ludovic Baal), Heriberto Tavares 85 (Mounié) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Saint-Étienne (0) 1 Scorers: A. Aouchiche 57 Yellow card: Moukoudi 72, Hamouma 93 Subs used: Bouanga 46 (Krasso), Trauco 46 (Sow), Gourna-Douath 57 (Youssouf), Rivera 72 (Monnet-Paquet), Benkhedim 79 (Aouchiche) Nice (2) 3 Scorers: P. Lees Melou 8, A. Gouiri 30, M. Maolida 90+1 Yellow card: Kamara 49, N'Soki 58, Benítez 67, Lotomba 68, Robson Bambu 73 Subs used: Maolida 72 (Thuram-Ulien), Danilo Barbosa 83 (Rony Lopes), Ndoye 83 (Gouiri) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Lille (1) 4 Scorers: B. Yılmaz 11, J. Bamba 47, J. Ikoné 69, Y. Yazıcı 79 Subs used: Xeka 65 (André), Ikoné 65 (Yılmaz), Yazıcı 76 (Luiz Araujo), Soumaré 76 (Renato Sanches), Soumaoro 82 (José Fonte) Lens (0) 0 Red card: Michelin 75 Yellow card: Cahuzac 18, Gradit 30, Gradit 57 (2nd) Subs used: Muinga 46 (Jean), Mauricio 60 (Cahuzac), Banza 71 (Kakuta), Michelin 71 (Clauss), Boura 81 (Sotoca) Referee: François Letexier ................................................................. Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Rennes v Angers SCO (2100/1900)