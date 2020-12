Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Cagliari (1) 1 Scorers: R. Sottil 41 Yellow card: Faragò 10, Pavoletti 71 Subs used: Nández 68 (Sottil), Klavan 68 (Faragò), Cerri 75 (Pavoletti), Simeone 89 (Carboni) Internazionale (0) 3 Scorers: N. Barella 77, D. D'Ambrosio 84, R. Lukaku 90+4 Yellow card: Darmian 16 Subs used: Hakimi 46 (Perišić), Sensi 58 (Eriksen), Young 58 (Darmian), Martínez 72 (Bastoni), D'Ambrosio 83 (Hakimi) Referee: Fabrizio Pasqua ................................................................. Atalanta (1) 3 Scorers: R. Gosens 44, R. Malinovskyi 55, Rafael Tolói 63 Yellow card: Romero 66 Subs used: Muriel 74 (Malinovskyi), Palomino 74 (Romero), Mojica 81 (Gosens), Lammers 81 (Zapata), Gyabuaa 89 (Pessina) Fiorentina (0) 0 Yellow card: Amrabat 54, Ribéry 80 Subs used: Castrovilli 46 (Pulgar), Ribéry 58 (Eysseric), José Callejón 59 (Pol Lirola), Kouamé 71 (Vlahović), Barreca 73 (Biraghi) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Bologna (1) 1 Scorers: B. Cristante 24og Yellow card: Soriano 53, Vignato 62, Baldursson 78, Domínguez 89 Subs used: Paz 46 (M'baye), Medel 46 (Poli), Domínguez 46 (Svanberg), Baldursson 69 (Soriano), Pagliuca 78 (Vignato) Roma (5) 5 Scorers: A. Poli 5og, E. Džeko 10, L. Pellegrini 15, J. Veretout 35, H. Mkhitaryan 44 Yellow card: Veretout 43, Ibañez 49 Subs used: Smalling 67 (Kumbulla), Borja Mayoral 81 (Džeko), Carles Pérez 82 (Veretout), Diawara 90 (Gonzalo Villar), Calafiori 91 (Karsdorp) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Napoli (0) 2 Scorers: H. Lozano 53, A. Petagna 68 Yellow card: Di Lorenzo 84, Insigne 92, Mário Rui 92 Subs used: Lozano 46 (Politano), Petagna 46 (Fabián Ruiz), Bakayoko 59 (Demme), Mário Rui 59 (Ghoulam), Lobotka 77 (Zieliński) Sampdoria (1) 1 Scorers: J. Jankto 20 Yellow card: Thorsby 38, Ekdal 52, Colley 82, Ramírez 92 Subs used: Ramírez 64 (Verre), Damsgaard 79 (Jankto) Referee: Federico La Penna ................................................................. Genoa (0) 1 Scorers: S. Sturaro 61 Yellow card: Goldaniga 15, Perin 88, Bani 93 Subs used: Behrami 66 (Sturaro), Destro 66 (Scamacca), Shomurodov 73 (Pjaca), Pandev 82 (Rovella), Caso 82 (Radovanović) Juventus (0) 3 Scorers: P. Dybala 57, Cristiano Ronaldo 78pen, Cristiano Ronaldo 89pen Yellow card: Rabiot 2, McKennie 77, Bentancur 83 Subs used: Morata 67 (Rabiot), Kulusevski 83 (Dybala), Bernardeschi 84 (Chiesa), Drăgușin 90 (de Ligt) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Milan in play Parma ................................................................. Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Udinese v Crotone (1830/1730) Benevento v Lazio (2045/1945) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Juventus v Atalanta (1830/1730) Fiorentina v Sassuolo (2045/1945) Genoa v Milan (2045/1945) Internazionale v Napoli (2045/1945) Parma v Cagliari (2045/1945) Spezia v Bologna (2045/1945) Hellas Verona v Sampdoria (2045/1945) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Roma v Torino (2045/1945)