UPDATE 7-Serie A Summaries

Sep 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Vasco da Gama (0) 1 Scorers: Vinícius Paiva 50 Yellow card: Guilherme Parede 90, Bruno Gomes 91 Subs used: Guilherme Parede 67 (Talles Magno), Cayo Tenório 67 (Yago Pikachu), Carlinhos 79 (Juninho), Ygor Catatau 79 (Vinícius Paiva), Ribamar 89 (Marcos Júnior) RB Bragantino (0) 1 Scorers: Lucas Evangelista 51 Yellow card: Bruno Tubarão 86 Missed penalty: Alerrandro 39 Subs used: Luis Phelipe 79 (Claudinho), Hurtado 83 (Alerrandro), Morato 83 (Artur), Weverson 88 (Edimar Fraga), Barreto 88 (Bruno Tubarão) Referee: Rodolpho Toski Marques ................................................................. Palmeiras (0) 1 Scorers: Patrick de Paula 54 Yellow card: Gabriel Menino 43, Felipe Melo 48, Lucas Lima 52, Zé Rafael 67 Subs used: Raphael Veiga 46 (Gabriel Menino), Willian 46 (Gabriel Veron), Rony 60 (Lucas Lima), Bruno Henrique 71 (Zé Rafael) Flamengo (0) 1 Scorers: Pedro 56 Yellow card: Guilherme Bala 47, João Lucas 66 Subs used: Rios 71 (Guilherme Bala), Lazaro 79 (Lincoln), Yuri 81 (João Lucas) Referee: Jean Pierre Goncalves Lima ................................................................. Ceará (0) 2 Scorers: Charles 53, Vinícius Goes 73 Yellow card: Eduardo 29, Tiago Pagnussat 64, Fernando Sobral 86 Subs used: Cleber 46 (Rafael Sóbis), Mateus Gonçalves 60 (Felipe Silva), Gabriel Lacerda 77 (Tiago Pagnussat), Wescley 78 (Vinícius Goes), Marthã 89 (Ricardinho) Goiás (1) 2 Scorers: Rafael Moura 2, David Duarte 90+1 Yellow card: Villalva 62, Lucão do Break 86, Rafael Moura 93, Heron 95 Subs used: Douglas Baggio 61 (Vinicius), Daniel 62 (Villalva), Heron 67 (Fábio Sanches), Lucão do Break 82 (Rafael Moura), Jara 83 (Daniel Bessa) Referee: Ramon Abatti ................................................................. Atlético GO (0) 1 Scorers: Hyuri 50 Yellow card: Gilvan 75, Dudu 89 Subs used: Chico 65 (Matheus Vargas), Gustavo Ferrareis 65 (Matheuzinho), Juninho Brandão 77 (Hyuri), Nicolas Vichiatto 80 (João Victor), Dudu 81 (Natanael Pimienta) Botafogo (1) 1 Scorers: Victor Luis 45pen Yellow card: Caio Alexandre 25, Kanu 28, Rentería 64 Subs used: Luiz Otavio 46 (Caio Alexandre), Kalou 70 (Pedro Raul), Davi Araújo 70 (Bruno Nazário) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Santos in play Fortaleza ................................................................. Monday, September 28 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Coritiba (2000/2300) Wednesday, September 30 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Bahia (2130/0030) Corinthians v Atlético GO (2130/0030)