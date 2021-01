UPDATE 7-Serie A Summaries

Jan 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Botafogo (0) 1 Scorers: Matheus Babi 63 Yellow card: Caio Alexandre 38, Barrandeguy 94 Subs used: Angulo 59 (Matheus Nascimento), Ênio 82 (Bruno Nazário), Barrandeguy 83 (Kevin), Kalou 83 (Pedro Raul) Atlético GO (0) 3 Scorers: Danilo 66, Ze Roberto 79, Vitor 90+2 Yellow card: Danilo 13, Matheus Pereira 88, Oliveira 97 Subs used: Vitor 76 (Wellington Rato), Gilvan 82 (Danilo), Oliveira 88 (Ze Roberto), Arnaldo 89 (Matheus Pereira) Referee: Ramon Abatti ................................................................. Bahia (0) 1 Scorers: Thiago 65 Yellow card: Ramon 9, Ramírez 79 Subs used: Rossi 61 (Fessin), Rodriguinho 61 (Gabriel Novaes), Ronaldo 67 (Ramon), Edson 80 (Ramírez), Alesson 80 (Thiago) Athletico Paranaense (0) 0 Subs used: José Ivaldo 74 (Jonathan), Reinaldo 79 (Vitinho), Bruno Leite 79 (Alvarado), Walter 85 (Carlos Eduardo), Guilherme Bissoli 86 (Renato Kayzer) Referee: Luiz Flavio De Oliveira ................................................................. Grêmio (0) 1 Scorers: Éverton 85 Yellow card: Alisson 18 Subs used: Pinares 58 (Thaciano), Maicon 58 (Lucas Silva), Luiz Fernando 74 (Pepê), Ferreira 74 (Alisson), Éverton 81 (Victor Ferraz) Atlético Mineiro (1) 1 Scorers: Hyoran 32pen Yellow card: Allan 14 Subs used: Gabriel 46 (Réver), Franco 66 (Savarino), Borrero 77 (Hyoran), Eduardo Sasha 77 (Vargas), Marrony 86 (Keno) Referee: Raphael Claus ................................................................. Coritiba (2) 3 Scorers: Luizinho 3, Natanael 33, Robson Fernandes 76 Red card: Robson Fernandes 95 Yellow card: Neilton 70 Subs used: Matheus Galdezani 46 (Matheus Bueno), Sarrafiore 82 (Neilton), Ricardo Oliveira 82 (Hugo Moura) Fluminense (0) 3 Scorers: John Kennedy 59, Fred 71, Caio Paulista 90+1 Red card: Caio Paulista 95 Yellow card: Fred 54, Yago Felipe 64, Matheus 81, Calegari 83 Subs used: John Kennedy 46 (Luiz Henrique), Wellington Silva 73 (Lucca), Nenê 81 (Yago Felipe), Felippe Cardoso 81 (Fred), Caio Paulista 85 (Araújo) Referee: Felipe Fernandes de Lima ................................................................. RB Bragantino in play Vasco da Gama ................................................................. São Paulo (1) 1 Scorers: Luciano 36 Yellow card: Brenner 29, Bruno Alves 70 Subs used: Vitor Bueno 46 (Léo), Igor Gomes 46 (Gabriel), Paulinho Boia 63 (Juanfran), Carneiro 71 (Luciano), Diego 81 (Tchê Tchê) Internacional (2) 5 Scorers: V. Cuesta 8, Caio 24, Yuri Alberto 60, Yuri Alberto 66, Yuri Alberto 68 Yellow card: Caio 29 Subs used: João Peglow 46 (Caio), Rodrigo Lindoso 67 (Bruno Praxedes), Cardoso 72 (Rodrigo Dourado), José Gabriel 72 (Cuesta), Fernández 75 (Yuri Alberto) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Thursday, January 21 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Palmeiras (1900/2200) Fortaleza v Santos (1900/2200) Goiás v Ceará (1900/2200) Corinthians v Sport Recife (2100/0000) Saturday, January 23 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Coritiba (1900/2200) Vasco da Gama v Atlético Mineiro (2100/0000) Sunday, January 24 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Flamengo (1600/1900) Ceará v Palmeiras (1600/1900) Internacional v Grêmio (1600/1900) Sport Recife v Bahia (1815/2115) Atlético GO v Fortaleza (1815/2115) Santos v Goiás (1815/2115) Fluminense v Botafogo (2030/2330) Monday, January 25 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v RB Bragantino (2000/2300)