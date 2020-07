UPDATE 7-Serie A Summaries

Jul 22 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Parma (1) 2 Scorers: G. Caprari 45+3pen, D. Kulusevski 87pen Yellow card: Grassi 52, Brugman 91, Iacoponi 93 Subs used: Kulusevski 59 (Siligardi), Inglese 62 (Karamoh), BarillÅ 62 (Grassi), Iacoponi 75 (Kurtič), Gervinho 75 (Caprari) Napoli (0) 1 Scorers: L. Insigne 54pen Yellow card: Lozano 35 Subs used: Elmas 65 (Allan), José Callejón 65 (Politano), Zieliński 77 (Fabián Ruiz), Younes 85 (Lozano), Lobotka 85 (Demme) Referee: Antonio Giua ................................................................. Lecce (2) 3 Scorers: G. Lapadula 22, G. Lapadula 32, R. Saponara 70 Yellow card: Paz 17, Ž. Majer 78 Subs used: Shakhov 46 (Lapadula), Ž. Majer 58 (Falco) Brescia (0) 1 Scorers: D. Dessena 63 Yellow card: Sabelli 21 Subs used: Gastaldello 46 (Chancellor), Aye 46 (Donnarumma), Semprini 52 (Sabelli), Bjarnason 63 (Mangraviti), Matějů 83 (Papetti) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Internazionale (0) 0 Yellow card: Barella 76 Subs used: Ranocchia 23 (de Vrij), Martínez 69 (Sánchez), Moses 69 (Candreva), Bastoni 70 (D'Ambrosio), Brozović 76 (Gagliardini) Fiorentina (0) 0 Yellow card: Ribéry 43, Castrovilli 57, Cáceres 79 Subs used: Pol Lirola 51 (Dalbert Henrique), Ghezzal 58 (Duncan), Kouamé 58 (Cutrone), Pulgar 75 (Badelj), Chiesa 75 (Ribéry) Referee: Piero Giacomelli ................................................................. Sampdoria (1) 1 Scorers: M. Gabbiadini 32 Yellow card: Colley 20, Bereszyński 47, Vieira Nan 46, Jankto 74 Subs used: Vieira Nan 32 (Ekdal), Quagliarella 63 (Bonazzoli), Depaoli 75 (Thorsby), Ramírez 75 (Gabbiadini) Genoa (1) 2 Scorers: D. Criscito 22pen, L. Lerager 72 Yellow card: Lerager 42, Biraschi 68 Subs used: Goldaniga 64 (Romero), Barreca 79 (Jagiełło), Ankersen 83 (Iago Falqué), Zapata 83 (Masiello), Favilli 83 (Pinamonti) Referee: Marco Guida ................................................................. Torino (0) 1 Scorers: S. Zaza 67 Yellow card: Lyanco 40, N'Koulou 56, Zaza 59, Verdi 59 Subs used: Aina 14 (De Silvestri), Álex Berenguer 66 (Lyanco) Hellas Verona (0) 1 Scorers: F. Borini 56pen Yellow card: Alan Empereur 39, Eysseric 88 Subs used: Eysseric 51 (Verre), Zaccagni 64 (Salcedo), Stępiński 79 (Borini), Dimarco 79 (Lazović) Referee: Paolo Valeri ................................................................. SPAL (1) 1 Scorers: A. Cerri 24 Yellow card: Espeto 77 Subs used: Reca 6 (Sala), Petagna 58 (Cerri), Di Francesco 58 (D'Alessandro), Cuéllar 81 (Espeto), Tunjov 81 (Valdifiori) Roma (2) 6 Scorers: N. Kalinić 10, Carles Pérez 38, A. Kolarov 47, Bruno Peres 52, Bruno Peres 75, N. Zaniolo 90 Subs used: Zappacosta 46 (Spinazzola), Çetin 55 (Mancini), Gonzalo Villar 56 (Pellegrini), Zaniolo 56 (Diawara), Kluivert 78 (Carles Pérez) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Thursday, July 23 fixtures (CET/GMT) Udinese v Juventus (1930/1730) Lazio v Cagliari (2145/1945) Friday, July 24 fixtures (CET/GMT) Milan v Atalanta (2145/1945) Saturday, July 25 fixtures (CET/GMT) Brescia v Parma (1715/1515) Genoa v Internazionale (1930/1730) Napoli v Sassuolo (2145/1945) Sunday, July 26 fixtures (CET/GMT) Bologna v Lecce (1715/1515) Roma v Fiorentina (1930/1730) Hellas Verona v Lazio (1930/1730) SPAL v Torino (1930/1730) Cagliari v Udinese (1930/1730) Juventus v Sampdoria (2145/1945)